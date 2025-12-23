कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' साल की मच अवेटेड फिल्म है. हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसके बाद से फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट हैं. वहीं क्रिसमस के दिन रिलीज हो 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म vs प्री टिकट सेल में कितना कलेक्शन कर लिया है?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिलहाल प्री टिकट सेल में ये रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है. सैकनिल्क के आंकडो के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के पहले दिन के लिए अभी कर 2डी फॉर्मेट में 14 हजार 669 टिकटों की सेल हुई है जिससे इसने 61.4 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इस फिल्म ने प्री टिकट सेल में 96.57 लाख रुपये कमाए हैं.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का स्टेट वाइज कलेक्शन

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के स्टेट वाइज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जिसने 25.27 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया है और ब्लॉक सीटों को शामिल करने के बाद लगभग 36.42 लाख रुपये का कलेक्शन हुआ है. वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जिसने 11.2 लाख रुपये की नेट बुकिंग की है और रिजर्व सीटों को जोड़ने के बाद कुल कलेक्शन 20.32 लाख रुपये है. मध्य प्रदेश भी इसके करीब है, जहां 10.66 लाख रुपये की नेट एडवांस बुकिंग हुई है और ब्लॉक सीटों को मिलाकर लगभग 12.72 लाख रुपये की प्री टिकट सेल हुई है.

फिलहाल 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की एडवांस बुकिंग धीमी हो रही है लेकिन इसे क्रिसमस की छुट्टियों का फायदा मिलेगा. ट्रेड एक्सपर्ट का का मानना ​​है कि रिलीज के करीब आने पर बुकिंग में तेजी आएगी, खासकर त्योहारी रिलीज से फिल्म को दर्शकों की संख्या में इजाफा मिलने की उम्मीद है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' वर्सेस 'धुरंधर' और 'अवतार: फायर एंड ऐश'

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की रिलीज डेट में कई बार बदलाव हुए और आखिरकार इसे क्रिसमस पर रिलीज करने का फैसला लिया गया. पहले इसे वैलेंटाइन डे यानी 13 फरवरी, 2026 को रिलीज करने का प्लान था, लेकिन अब ये 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है. समीर विद्वान्स द्वारा निर्देशित 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ, अरुणा ईरानी और टीकू तलसानिया भी अहम भूमिकाओं में हैं. अब सबकी निगाहें फिल्म की एडवांस बुकिंग पर टिकी हैं, ताकि पता चल सके कि 'धुरंधर' और 'अवतार: फायर एंड ऐश' के दबदबे के बीच यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर पाएगी या नहीं.