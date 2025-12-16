सैफ अली खान को जलन होती थी करीना कपूर से, जब देखते थे दूसरे एक्टर्स के साथ

बॉलीवुड के पावर कपल सैफ अली खान और करीना कपूर ने फिर से फैंस का दिल जीत लिया. एक बातचीत के दौरान सैफ ने अपने डेटिंग दिनों को याद करते हुए करीना की तारीफों के पुल बांधे. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब वे करीना के प्यार में थे तो तब उन्हें करीना के साथ काम करने वाले अन्य एक्टर्स से जलन होती थी. आपको बता दें कि रील से रियल तक सैफ-करीना की बॉन्डिंग हमेशा खास रही.

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने अपने डेटिंग दिनों को याद किया. उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि करीना को दूसरे एक्टर्स के साथ काम करते देखकर उन्हें इनसिक्योरिटी और जलन महसूस होती थी.

डेटिंग दिनों को किया याद

रिपोर्ट के अनुसार, सैफ अली खान ने कहा कि शुरुआत में मेरे साथ सामान्य व्यवहार करना आसान नहीं था. शायद मैं थोड़ी जलन महसूस करता था और यह समझ नहीं पा रहा था कि दूसरे पुरुषों के साथ उनके काम पर कैसी प्रतिक्रिया दूं. यह सब मेरे लिए नया था. ये ऐसी फीलिंग्स हैं, जिन्हें समझदारी से संभालना पड़ता है. एक-दूसरे पर बहुत भरोसा और विश्वास होना चाहिए.जब रिश्ते नए होते हैं और अगर आप स्वभाव से इनसिक्योर हैं, तो इसे संभालना मुश्किल हो सकता है.

करीना की खुशी को देते हैं खास अहमियत

सैफ ने आगे कहा कि आमतौर पर मैं ऐसी लड़कियों के साथ डेट पर जाता था जिनका फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं होता था. मुझे जो बात खटकती थी, वह यह थी कि मेरे कम्पटीटर उनके सहयोगी होते थे और मैं सोचता था, ‘यह सब कैसे चलता है? लेकिन प्यार इन सब पर जीत हासिल करता है. हालांकि, अब मैं हमेशा करीना की खुशी को हर चीज से ऊपर रखूंगा भले ही इसका मतलब किसी राइवल की सफलता का जश्न मनाना ही क्यों न हो.

सैफ ने बताई करीना की खूबी

बातचीत में आगे सैफ ने करीना की तारीफ करते हुए उनकी खूबी के बारे में बताया. सैफ का मानना है कि करीना में एक स्टार होने के अलावा एक मां, पत्नी और गृहणी होने के भी गुण मौजूद हैं. सैफ ने कहा कि वह सचमुच एक अद्भुत महिला हैं और मैं उनके साथ रहकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं. क्योंकि वह उन प्यार करने वाली लोगों में से एक हैं जिनसे मैं मिला हूं. वह बिल्कुल अद्भुत हैं. मैं उनकी बहुत तारीफ कर सकता हूं. मुझे पता है कि यह थोड़ा भावुक करने वाला है. वह हमारे लिए एक प्यारा घर बनाती हैं. वह कैमरे के सामने बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन वह हमारे साथ भी उतनी ही क्रिएटिव हैं.