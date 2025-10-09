सैफ अली खान पर इस साल की शुरुआत में मुंबई के बांद्रा में पाली हिल स्थित उनके घर में घुसे एक घुसपैठए ने चाकू से हमले कर दिया था. इस घटना में अभिनेता की रीढ़ की हड्डी के पास कई घाव हो गए थे, जिसके कारण उन्हें एक हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा. हालांकि, फैंस का ध्यान अस्पताल से बाहर निकलते समय सैफ के शांत स्वभाव ने खींचा था. व्हाइट शर्ट और जींस पहने हुए सैफ अली खान पूरी तरह हेल्दी लग रहे थे.

जहां कई लोगों ने उनके धैर्य की सराहना की, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक्टर पर हुई चाकू से हमले की घटना को "फर्जी" तक करार दिया था. वहीं अब सैफ ने इस पूरे मामले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है.

'मैं दहशत या पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता था'

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में, सैफ ने इस घटना और उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में खुलकर बात की.जब होस्ट काजोल ने पूछा कि गंभीर चोटों के बावजूद वह अस्पताल से कैसे बाहर निकले, तो सैफ ने अपनी सोच बताई. उन्होंने कहा, "जब यह खत्म हुआ, तो वहां से कुछ लोग आए थे. जाने के तरीके पर ढेर सारी सलाह... मीडिया एक्साइटेड था. और मैं... क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था. क्योंकि मैंने कहा, 'सुनो, अगर मीडिया उत्सुक है, तो हमें इसे सैटल कर लेना चाहिए और मुझे अस्पताल से बाहर जाने देना चाहिए क्योंकि मैं चल सकता हूं. यह बहुत बुरा था, लेकिन ठीक था. उन्होंने टांके लगाए और मैं एक हफ्ते तक वहां रहा. बैक ओके थी. चलने में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं चल सकता था. व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं थी."

सैफ ने आगे कहा कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सिचुएशन को ड्रामैटाइज न बनाने की सलाह दीय उन्होंने कहा, "किसी ने कहा, 'आपको एम्बुलेंस में जाना चाहिए. किसी ने कहा, 'आपको व्हीलचेयर पर जाना चाहिए. और मेरी अंतरात्मा ने कहा, परिवार, फैंस, वेलविशर्स या किसी के साथ भी, किसी भी तरह का पैनिक या चिंता क्यों क्रिएट की जाए.? बस बाहर जाकर एक पिक्चक भेजकर मैसेज दें कि आप ठीक हैं."

सैफ ने सोशल मीडिया ट्रोल्स पर दिया रिएक्शन

हालांकि, उनके इस फैसले पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई, कई यूजर्स ने इस घटना को फेक बताया. वहीं ट्रोलिंग का का जवाब देते हुए, सैफ ने कहा, "यही विचार था, लेकिन इस पर इतने रिएक्शन आए कि यह झूठ है और यह सच है, लेकिन हम ऐसी ही दुनिया में रहते हैं. लेकिन यही वजह है कि मैंने ऐसा कियाय"

ट्विंकल खन्ना ने चैट के दौरान यह भी बताया कि उन्होंने सैफ की मां शर्मिला टैगोर से बात की थी, जिन्होंने भी उन्हें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था. शर्मिला ने कथित तौर पर ट्विंकल से कहा था, "मैंने उनसे व्हीलचेयर पर जाने के लिए कहा था, लेकिन वह मेरी बात क्यों नहीं सुनते?"