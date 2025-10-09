हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसैफ अली खान पर हुए चाकू के हमले को कुछ लोगों ने कहा था फेक, एक्टर ने अब तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच

सैफ अली खान पर हुए चाकू के हमले को कुछ लोगों ने कहा था फेक, एक्टर ने अब तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच

Saif Ali Khan On Stabbing: सैफ अली खान ने टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो में खुद पर हुए चाकू से हमले की घटना पर बात की. उन्होंने इस घटना को फर्जी बताने वालों को भी मुहंतोड़ जवाब दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

सैफ अली खान पर इस साल की शुरुआत में मुंबई के बांद्रा में पाली हिल स्थित उनके घर में घुसे एक घुसपैठए ने चाकू से हमले कर दिया था. इस घटना में अभिनेता की रीढ़ की हड्डी के पास कई घाव हो गए थे, जिसके कारण उन्हें एक हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा. हालांकि, फैंस का ध्यान अस्पताल से बाहर निकलते समय सैफ के शांत स्वभाव ने खींचा था. व्हाइट शर्ट और जींस पहने हुए सैफ अली खान पूरी तरह हेल्दी लग रहे थे.

जहां कई लोगों ने उनके धैर्य की सराहना की, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक्टर पर हुई चाकू से हमले की घटना को "फर्जी" तक करार दिया था. वहीं अब सैफ ने इस पूरे मामले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है.  

'मैं दहशत या पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता था'
टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में, सैफ ने इस घटना और उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में खुलकर बात की.जब होस्ट काजोल ने पूछा कि गंभीर चोटों के बावजूद वह अस्पताल से कैसे बाहर निकले, तो सैफ ने अपनी सोच बताई. उन्होंने कहा, "जब यह खत्म हुआ, तो वहां से कुछ लोग आए थे. जाने के तरीके पर ढेर सारी सलाह... मीडिया एक्साइटेड था. और मैं... क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था. क्योंकि मैंने कहा, 'सुनो, अगर मीडिया उत्सुक है, तो हमें इसे सैटल कर लेना चाहिए और मुझे अस्पताल से बाहर जाने देना चाहिए क्योंकि मैं चल सकता हूं. यह बहुत बुरा था, लेकिन ठीक था. उन्होंने टांके लगाए और मैं एक हफ्ते तक वहां रहा. बैक ओके थी. चलने में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं चल सकता था. व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं थी."

सैफ ने आगे कहा कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सिचुएशन को ड्रामैटाइज न बनाने की सलाह दीय उन्होंने कहा, "किसी ने कहा, 'आपको एम्बुलेंस में जाना चाहिए. किसी ने कहा, 'आपको व्हीलचेयर पर जाना चाहिए. और मेरी अंतरात्मा ने कहा, परिवार, फैंस, वेलविशर्स या किसी के साथ भी, किसी भी तरह का पैनिक या चिंता क्यों क्रिएट की जाए.? बस बाहर जाकर एक पिक्चक भेजकर मैसेज दें कि आप ठीक हैं."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

सैफ ने सोशल मीडिया ट्रोल्स पर दिया रिएक्श
हालांकि, उनके इस फैसले पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई, कई यूजर्स ने इस घटना को फेक बताया. वहीं ट्रोलिंग का का जवाब देते हुए, सैफ ने कहा, "यही विचार था, लेकिन इस पर इतने रिएक्शन आए कि यह झूठ है और यह सच है, लेकिन हम ऐसी ही दुनिया में रहते हैं. लेकिन यही वजह है कि मैंने ऐसा कियाय"

ट्विंकल खन्ना ने चैट के दौरान यह भी बताया कि उन्होंने सैफ की मां शर्मिला टैगोर से बात की थी, जिन्होंने भी उन्हें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था. शर्मिला ने कथित तौर पर ट्विंकल से कहा था, "मैंने उनसे व्हीलचेयर पर जाने के लिए कहा था, लेकिन वह मेरी बात क्यों नहीं सुनते?"

 

Published at : 09 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
Twinkle Khanna Kajol SAIF ALI KHAN Too Much With Kajol And Twinkle Show
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup: जहरीली कफ सिरप का कहर, WHO ने भारत सरकार से मांगा जवाब
VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
ट्रेंडिंग
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
हेल्थ
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget