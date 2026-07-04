रोहित शेट्टी 20 करोड़ की धमकी मामला: पाकिस्तान लिंक वाले वीपीएन से भेजा गया था वॉयस मैसेज

बॉलीवुड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के लिए भेजे गए धमकी भरे वॉयस मैसेज की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिला है. जांच एजेंसियों के अनुसार, यह वॉयस मैसेज पाकिस्तान लिंक वाले एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के जरिए भेजा गया था. हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि यह मामला किसी बड़े रंगदारी रैकेट से ज्यादा शरारत या फर्जी धमकी का लग रहा है.

रियल लोकेशन का पता लगाना चैलेंजिंग

मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, निजी वीपीएन के इस्तेमाल के कारण मैसेज भेजने वाले की वास्तविक रियल लोकेशन का पता लगाना काफी चैलेंजिंग है. जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने भारत में ही ऑडियो रिकॉर्ड किया और पाकिस्तान लिंक वाले वीपीएन का इस्तेमाल कर उसे भेजा, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके.

ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है

पुलिस ने धमकी भरे ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. साथ ही उसकी आवाज का मिलान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोनकर की आवाज से कराया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज किसकी है.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि धमकी देने वाले ने रोहित शेट्टी की लेम्बॉर्गिनी कार, जुहू स्थित उनके आवास, सुरक्षा गार्डों की संख्या और उनकी वर्दी तक का जिक्र किया था, जिससे धमकी वास्तविक लगे. हालांकि पुलिस का कहना है कि यह सभी जानकारियां सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पहले से अवेलेबल हैं, इसलिए इन्हें किसी अंदरूनी जानकारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फरवरी में हुई थी फायरिंग

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर फायरिंग की थी. इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की गई है. इस घटना के बाद एहतियातन रोहित शेट्टी की सुरक्षा भी पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है. फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच धमकी भरे वॉयस मैसेज की हर पहलू से जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office Collection Day 1: डबल डिजिट में ओपनिंग नहीं कर पाई ‘अल्फा’ लेकिन तोड़ा 'पेद्दी' समेत साल की 25 फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें-कलेक्शन