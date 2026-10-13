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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRJ Mitte की मौत से टूटे ऑन-स्क्रीन फादर Bryan Cranston, कहा- क्यों अपनी जान खुद ले ली?

RJ Mitte की मौत से टूटे ऑन-स्क्रीन फादर Bryan Cranston, कहा- क्यों अपनी जान खुद ले ली?

अमेरिकी टीवी सीरीज 'ब्रेकिंग बैड' के अभिनेता आरजे मिट्टी ने 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविद कह दिया. उनकी मौत पर उनके ऑन स्क्रीन फादर ब्रायन क्रैंस्टन ने गहरा दुख जताते हुए इमोशनल नोट शेयर किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Oct 2026 05:28 PM (IST)
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मंगलवार को अमेरिकी अभिनेता आरजे मिट्टे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 34 साल की उम्र में आरजे मिट्टे ने अंतिम सांस ली. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया. हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. उनके निधन पर उनके ऑन स्क्रीन फादर और अभिनेता ब्रायन क्रैंस्टन को भी गहरा झटका लगा है. उन्होंने आरजे के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल नोट शेयर किया. 

पहली मुलाकात को किया याद

आरजे मिट्टे को 'ब्रेकिंग बैड' शो से खास पहचान मिली थी. इसमें उन्होंने ब्रायन क्रैंस्टन के बेटे का किरदार निभाया था. ब्रायन क्रैंस्टन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं ये लिखते हुए बहुत दुखी हूं कि 'ब्रेकिंग बैड' में मेरे प्यारे बेटे का रोल करने वाले आरजे मिट्टे हमारे बीच नहीं रहे. मेरी उनसे पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो 14 साल के थे. उनका सेलेक्शन 'वॉल्टर व्हाइट जूनियर' के रोल के लिए  किया गया था, जिसे उन्हें बेहद खुशी के साथ निभाया.'

उन्होंने आगे लिखा, 'वो जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित थे, लेकिन कभी भी इसे अपने काम में बहाना नहीं बनने दिया. वो हमेशा अपने टीवी पैरेंट्स मेरी एना गन और मेरी बात मानते थे. हालांकि कभी टीनएज में होने के कारण सलाह को इग्नोर करके खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखते थे. एक हिट टीवी शो के स्टार होने के बावजूद वो एक बच्चे की तरह ही थे.'

 
 
 
 
 
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अपनी जान खुद ले ली, क्यों?

अभिनेता ने आगे लिखा, 'जब हमने पायलट एपिसोड की शूटिंग की थी तब वो बिल्कुल नए थे. लेकिन, समय के साथ बेहतरीन एक्टर बन गए. उन्होंने शो के जरिए विकलांग कलाकारों के लिए भी आवाज उठाई और एक चैरिटी के प्रमुख के रूप में भी काम किया. उनमें बहुत काबिलियत और संभावनाएं थीं. उनका जाना बड़ा नुकसान है, ये दुखद है अपनी जान खुद ले ली, क्यों?'

लंच के लिए मिलने वाले थे

ब्रायन क्रैंस्टन ने आगे बताया, कुछ हफ्ते पहले ही हमने मैसेज पर बात की थी और वो हम जल्द ही लंच के लिए मिलने का प्लान बना रहे थे. मैं उन्हें काफी प्यार करता था. मैंने उनके साथ बिताए गए वक्त को काफी एन्जॉय किया. मैं तुम्हें याद करता रहूंगा, बेटे.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
RJ Mitte
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