'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज, ऋषभ शेट्टी का लुक कर देगा सरप्राइज

होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. देशभर के दर्शकों से इसे जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है. बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है. अब, इस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए, दिवाली के मौके पर फिल्म का दिवाली ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो हमें कांतारा की दुनिया की खास झलक दिखाता है.

'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हमें इसकी दिव्य और रोमांचक दुनिया में ले जाता है. फिल्म के रोमांचक और दिल छू लेने वाले पल दिखाते हुए, यह दिवाली ट्रेलर असल में फिल्म की शानदार सफलता का एक सही जश्न है.

होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट

'कांतारा: चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और एंबिशियस प्रोजेक्ट में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और इमोशनल कहानी को आकार दिया है.

मल्टीलिंगुअल रिलीज़, ग्लोबल पहुंच

'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी कल्चर जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और रीजन के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म फोकलोर, फेथ और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

नए ट्रेलर के साथ दिव्य दुनिया में ले गई 'कांतारा: चैप्टर 1'

'कांतारा: चैप्टर 1' दिवाली पर अपने नए ट्रेलर के साथ दर्शकों को एक बार फिर इसकी दिव्य और रोमांचक दुनिया में ले गया है. होम्बले फिल्म्स की ये एंबिशियस फिल्म देश-विदेश में शानदार सफलता हासिल कर रही है और भारतीय लोककथाओं और कल्चर का भव्य सिनेमैटिक सेलिब्रेशन है.