हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDelhi Crime 3 Release Date: 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की रिलीज डेट अनाउंस, जानें कब और कहां रिलीज होगी सीरीज

Delhi Crime Season 3 Release Date: 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में शेफाली शाह एक बार फिर मैडम सर बनकर लौट रही हैं. उनकी ये क्राइम-थिलर वेब सीरीज नवंबर में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब मेकर्स ने वेब सीरीज की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. शेफाली शाह 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' के जरिए एक बार फिर सीरीज में DCP वर्तिका चतुर्वेदी बनकर लौट रही हैं. वहीं रसिका दुग्गल भी सीरीज में नजर आने वाली हैं. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' अगले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रही है.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का पहला सीजन 2019 में आया था जिसकी सक्सेस के बाद 2022 में सीरीज का सेकेंड सीजन रिलीज किया गया था. अब तीन साल बाद इसका तीसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' नवंबर 2025 से ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' कब रिलीज होगी?
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. वेब सीरीज का एक टीजर शेयर करते हुए यूट्यूब पर लिखा है- 'कानून की मुलाकात मैडम सर से, एक बार फिर. न्याय की उसी अथक खोज के साथ टीम वापस आ गई है. एमी अवॉर्ड विनर फ्रेंचाइजी दिल्ली क्राइम: सीजन 3 के साथ वापसी कर रही है, जो 13 नवंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.'

 

'एक ऐसा केस जो हर हद पार करेगा'
नेटफ्लिक्स ने 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का 1 मिनट 4 सेकेंड का टीजर शेयर किया है. इसमें शेफाली शाह की आवाज सुनाई देती है जो कहती हैं- 'एक क्राइम ऐसा मिला जिसका अंधेरा शहर, गांव और देश का दायरा पार कर गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- 'तर्क से परे, सीमाओं से परे. एक ऐसा केस जो हर हद पार करेगा.'

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की स्टार कास्ट
'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में शेफाली शाह, हुमा कुरेशी, और रसिका दुग्गल अहम रोल में होंगे. उनके साथ राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य और अनुराग अरोड़ा भी सीरीज में नजर आएंगे. इसके अलावा सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी और अंशुमान पुष्कर भी सीरीज का हिस्सा हैं. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को तनुज चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Shefali Shah Delhi Crime Season 3 Delhi Crime Season 3 Release Date
