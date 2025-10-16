क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब मेकर्स ने वेब सीरीज की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. शेफाली शाह 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' के जरिए एक बार फिर सीरीज में DCP वर्तिका चतुर्वेदी बनकर लौट रही हैं. वहीं रसिका दुग्गल भी सीरीज में नजर आने वाली हैं. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' अगले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रही है.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का पहला सीजन 2019 में आया था जिसकी सक्सेस के बाद 2022 में सीरीज का सेकेंड सीजन रिलीज किया गया था. अब तीन साल बाद इसका तीसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' नवंबर 2025 से ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' कब रिलीज होगी?

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. वेब सीरीज का एक टीजर शेयर करते हुए यूट्यूब पर लिखा है- 'कानून की मुलाकात मैडम सर से, एक बार फिर. न्याय की उसी अथक खोज के साथ टीम वापस आ गई है. एमी अवॉर्ड विनर फ्रेंचाइजी दिल्ली क्राइम: सीजन 3 के साथ वापसी कर रही है, जो 13 नवंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.'

'एक ऐसा केस जो हर हद पार करेगा'

नेटफ्लिक्स ने 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' का 1 मिनट 4 सेकेंड का टीजर शेयर किया है. इसमें शेफाली शाह की आवाज सुनाई देती है जो कहती हैं- 'एक क्राइम ऐसा मिला जिसका अंधेरा शहर, गांव और देश का दायरा पार कर गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- 'तर्क से परे, सीमाओं से परे. एक ऐसा केस जो हर हद पार करेगा.'

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की स्टार कास्ट

'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में शेफाली शाह, हुमा कुरेशी, और रसिका दुग्गल अहम रोल में होंगे. उनके साथ राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य और अनुराग अरोड़ा भी सीरीज में नजर आएंगे. इसके अलावा सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी और अंशुमान पुष्कर भी सीरीज का हिस्सा हैं. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' को तनुज चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है.