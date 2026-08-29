Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'

श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'

श्रेया घोषाल को आशा भोसले अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. उन्हें ये अवॉर्ड पुणे में 29 अगस्त, 2026 को दिया गया. सिंगर ने कहा कि उनके लिए ये पुरस्कार बड़ी जिम्मेदारी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Aug 2026 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की बेहतरीन प्ले बैक सिंगर श्रेया घोषाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हें आशा भोसले अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया है. गायिका के लिए ये पल बेहद ही इमोशनल कर देने वाला रहा. उन्होंने कहा कि ये अवॉर्ड मिलना किसी जिम्मेदारी से कम नहीं है. इसे उन्होंने अपनी बड़ी जिम्मेदारी बताया साथ ही कहा कि वो आशा भोसले को अपनी प्रेरणा मानती हैं.

अवॉर्ड पाकर क्या बोलीं श्रेया घोषाल?

श्रेया घोषाल को आशा भोसले अवॉर्ड 2026 से पुणे में सम्मानित किया गया. इस अवॉर्ड को हृदयनाथ मंगेशकर के हाथों श्रेया घोषाल को सौंपा गया. सिंगर ने इस दौरान इस अवॉर्ड को लेकर समाचार एजेंसी पीटीआई से बात भी की और कहा, 'आशा भोसले अवॉर्ड का मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है. ये मेरे लिए किसी चीज से ज्यादा मायने रखता है, जो शायद मुझे अब तक मिली है. ये मेरे लिए सम्मान और ढेर सारे आशीर्वाद जैसा है, साथ ही ये बड़ी जिम्मेदारी भी है.'

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' ने हिंदी में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, राजामौली की RRR का तोड़ा रिकॉर्ड

VIDEO | Maharashtra: Singer Shreya Ghoshal receives 'Asha Bhosle Award 2026' in Pune.

She says, “The Asha Bhosle Award means more to me than anything that has probably ever come my way. It's an honour, a big blessing, and also a big responsibility. To receive the award from… pic.twitter.com/yOrLeidsEQ

— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026

श्रेया घोषाल ने आशा भोसले को बताया अपनी प्रेरणा

इतना ही नहीं, श्रेया घोषाल आगे कहती हैं, 'हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ हाथ से मुझे ये अवॉर्ड मिलना भी बहुत कुछ है. वो मेरे लिए गुरु जैसे है. आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं और मैं कई तरह से उन्हें अपना आदर्श मानता हूं. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगी.' सोशल मीडिया पर श्रेया का अवॉर्ड लेते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके चेहरे पर इस अवॉर्ड को पाने की खुशी साफतौर से झलक रही है.

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' ने कन्नड़ में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, बनी 5वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

श्रेया घोषाल का करियर

बहरहाल, बात की जाए श्रेया घोषाल के करियर की तो वो अब तक 3000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं. उन्होंने अपनी गायिकी की शुरुआत महज 4 साल की उम्र ही कर दी थी. वो शास्त्रीय संगीत सीखा करती थीं. फिर उन्होंने टीवी रियलिटी शो 'सारेगामा पा' में हिस्सा लिया और इससे उनकी जिंदगी ही बदल गई. श्रेया ने इस शो को जीत लिया था. यही वो जगह रही है जहां पर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नजर उन पर पहली बार पड़ी थी. श्रेया ने फिल्मों में अपनी गायिकी की शुरुआत साल 2002 में फिल्म 'देवदास' से की थी. इसके लिए सिंगर को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 

गौरतलब है कि श्रेया घोषाल हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी और मलयालम समेत 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गा चुकी हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Shreya Ghoshal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
बॉलीवुड
टॉक्सिक' में छोटे रोल में छा गईं संजीदा शेख, बोलीं- 'उम्मीद नहीं थी...'
टॉक्सिक' में छोटे रोल में छा गईं संजीदा शेख, बोलीं- 'उम्मीद नहीं थी...'
बॉलीवुड
चौथे दिन 'टॉक्सिक' की 200 करोड़ क्लब में होगी एंट्री? 9.30 बजे तक 182 करोड़ के हुई पार
चौथे दिन 'टॉक्सिक' कितनी कर रही कमाई? जानें-हर घंटे का कलेक्शन
बॉलीवुड
'इंडियन हीथ लेजर...', 'टॉक्सिक' देख हनी सिंह ने यश का दिया नया निक नेम
'इंडियन हीथ लेजर...', 'टॉक्सिक' देख हनी सिंह ने यश का दिया नया निक नेम
Advertisement

वीडियोज

आपदा के बाद राहत शिविरों में अपनों को तलाशतीं रोती आँखें!
Hijab...हक, मजबूरी या वोट बैंक का मोहरा?
जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
महाराष्ट्र
'उम्मीद नहीं थी जिंदा लौटेंगे', नेपाल से नागपुर लौटे पर्यटकों ने सुनाई आपबीती
'उम्मीद नहीं थी जिंदा लौटेंगे', नेपाल से नागपुर लौटे पर्यटकों ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
जनरल नॉलेज
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget