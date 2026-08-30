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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टॉक्सिक' का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चौथे दिन 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

'टॉक्सिक' का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चौथे दिन 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

'टॉक्सिक' को भले ही निगेटिव रिव्यूज मिले हों लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस अच्छा कमा रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म ने 4 दिन में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. फिल्म ने 4 दिन में ही 190 करोड़ तक की कमाई कर ली है. यश का जादू बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है. आइए जानते हैं 101 करोड़ की ओपनिंग करने वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा लिया है.

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने चौथे दिन 24.50 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 17,612 शोज मिले थे. फिल्म को 24.3 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 

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फिल्म के हिंदी वर्जन ने 15.5 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म के 23 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली और 12,822 शोज मिले. कन्नड़ वर्जन ने 6.60 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 47 परसेंट की कमाई की. फिल्म को 1,341 शोज मिले. मलयालम वर्जन ने 15 लाख कमाए. फिल्म को 21 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली और 277 शोज मिले. तमिल वर्जन ने 75 लाख कमाए. फिल्म को 17 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 1,500 शोज मिले. तेलुगू वर्जन ने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 23 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली और 1,672 शोज मिले.

फिल्म ने 4 दिन में 190.45 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने ग्रॉस 227.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 4 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में टोटल 27.25 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं फिल्म ने दुनियाभर में 254.75 करोड़ का बिजनेस किया.

'धुरंधर' को पछाड़ा

चौथे दिन की कमाई के मामले में फिल्म ए रेटेड फिल्म 'धुरंधर' को भी पछाड़ दिया है. 'धुरंधर' ने चौथे दिन 23.25 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को 14,233 शोज मिले थे और वहीं फिल्म को 30 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली थी.

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'टॉक्सिक' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने 101.10 करोड़ की ओपनिंग की. फिल्म को 24,579 शोज मिले और फिल्म को 56.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 37.65 करोड़ की कमा की. फिल्म को 22,629 शोज मिले और फिल्म को 26.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 27.20 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 19,390 शोज मिले. फिल्म को 25.5 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 

फिल्म 'टॉक्सिक' में दिखे ये स्टार्स

फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में यश लीड रोल में हैं. यश फिल्म में डबल रोल में दिखे. फिल्म में कियारा आडवाणी, रुक्मणि वसंत, नयनतारा जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म में तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी नजर आईं. फिल्म को रिव्यूज खास अच्छे नहीं मिले हैं. फिल्म की कहानी ने फैंस को कंफ्यूज और बोर किया. 

मालूम हो कि यश की 'टॉक्सिक' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. फिल्म पहले मार्च महीने में रिलीज होने वाली थी. अगर फिल्म मार्च में रिलीज होती तो फिल्म का क्लैश रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से होता. हालांकि, उस वक्त मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से 'टॉक्सिक' रिलीज नहीं हो पाई. मेकर्स ने फिल्म को पोस्पोन कर दिया था. उसके बाद फिल्म को अब अगस्त महीने में रिलीज किया गया है. फिल्म के ट्रेलर को भी मिक्स रिस्पॉन्स मिला. अब फिल्म रिलीज हो गई है. फिल्म में यश के कियारा संग कई बोल्ड सीन हैं. कियारा और यश की कैमिस्ट्री को पसंद किया गया.  

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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