एसएस राजामौली इंडियन सिनेमा के टॉप फिल्ममेकर में से एक हैं. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देती हैं. एसएस राजामौली की फिल्में ग्रैंड स्केल पर शूट होती हैं. फिल्म की एक-एक बारिकी का ख्याल रखा जाता है. यही कारण है कि उनकी आजकर एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है. आइए नजर डालते हैं.

बता दें कि एसएस राजामौली 10 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे.

1- स्टूडेंट नंबर 1

ये राजामौली की पहली फिल्म थी. फिल्म में जूनियएर एनटीआर लीड रोल में थी. फिल्म 4 करोड़ के बजट में बनी थी और 12 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म सुपरहिट थी.

2- सिम्हादरी

इस फिल्म में भी जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे. भूमिका चावला फीमेल लीड में थीं. फिल्म 7 करोड़ के बजट में बनी थी और 26 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी.

3-चैलेंज

इस फिल्म में Nithiin और जेनेलिया देशमुख लीड रोल में थे. फिल्म 6 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 13 करोड़ कमाए थे. ये सुपरहिट थी.

4- Chatrapathi

इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में थे. फिल्म 2005 में आई थी. ये फिल्म 13 करोड़ के बजट में बनी थी और 32 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी.

5- विक्रमारकुडु

रवि तेजा की ये फिल्म बहुत चर्चा में रही. इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी लीड रोल में हैं. फिल्म 11 करोड़ के बजट में बनी थी और 30 करोड़ कमाए थे.



6- थीफ ऑफ यामा

इस फिल्म में जूनियर एनटीआरप, मोहन बाबू और प्रियामणि जैसे स्टार्स थे. फिल्म 14 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 30 करोड़ कमाए थे. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी.

7- मगधीरा

इस फिल्म में राम चरण, काजल अग्रवाल लीड रोल में थे. ये फिल्म महज 40 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था.

8- मर्यादा रमन्ना

इस फिल्म में सुनील, सलोनी असवानी इस फिल्म में नजर आए थे. ये फिल्म 12 करोड़ में बनी थी और ब्लॉकबस्टर हिट थी.



9- ईगा (मक्खी)

2012 में आई ये फिल्म खूब चर्चा में रही थी. इस फिल्म में नानी, सुदीप और समांथा रूथ प्रभु जैसे स्टार्स थे. फिल्म में मक्खी की लव स्टोरी दिखाई गई थी. ये काफी चर्चा में रही थी. 40 करोड़ की इस फिल्म ने 110 करोड़ का कलेक्शन किया.

10- बाहुबली

बाहुबली पैन इंडिया रिलीज हुई थी. इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में थे. फिल्म में राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी भी अहम रोल में थे. फिल्म 180 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 650 करोड़ की कमाई की थी.



11- बाहुबली 2

बाहुबली 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. फिल्म 250 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 1810 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म में



12- आरआरआर

आरआरआर में राम चरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे. फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नजर आए थे. फिल्म 550 करोड़ के बजट में बनी थी और 1258 करोड़ का बिजनेस किया था.

13- SSMB29

अब एसएस राजामौली इस फिल्म पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. देखना होगा कि ये फिल्म कितना धमाल मचाती है.