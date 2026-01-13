हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 बॉलीवुड एक्टर्स, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश

सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 बॉलीवुड एक्टर्स, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश

Luxury Watches: बॉलीवुड के बड़े सितारे स्टाइल और पावर दिखाने के लिए करोड़ों की लग्जरी घड़ियां पहनते हैं. शाहरुख से लेकर सलमान तक के पास लग्जरी घड़ियां हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Luxury Watches: बॉलीवुड के बड़े सितारे स्टाइल और पावर दिखाने के लिए करोड़ों की लग्जरी घड़ियां पहनते हैं. शाहरुख से लेकर सलमान तक के पास लग्जरी घड़ियां हैं.

बॉलीवुड की चकाचौंध सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. सितारे अपने स्टाइल और रुतबे का जलवा कलाई पर बंधी घड़ियों से भी दिखाते हैं. इन महंगी घड़ियों की कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

1/7
बॉलीवुड एक्टर्स सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल और पावर दिखाने के लिए भी दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां पहनते नजर आते हैं. इन घड़ियों की कीमत और खासियत जानकर कोई भी हैरान रह जाए.
बॉलीवुड एक्टर्स सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल और पावर दिखाने के लिए भी दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां पहनते नजर आते हैं. इन घड़ियों की कीमत और खासियत जानकर कोई भी हैरान रह जाए.
2/7
शाहरुख खान के पास ऑडेमार पिगे रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर घड़ी है जिसकी कीमत लगभग 4198 करोड़ रुपये बताई जाती है. उन्होंने ये घड़ी फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान पहनी थी. हाल ही में आईफा के प्री-इवेंट में एक्टर को करीब 75 लाख रुपये की घड़ी पहने देखा गया था.
शाहरुख खान के पास ऑडेमार पिगे रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर घड़ी है जिसकी कीमत लगभग 4198 करोड़ रुपये बताई जाती है. उन्होंने ये घड़ी फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान पहनी थी. हाल ही में आईफा के प्री-इवेंट में एक्टर को करीब 75 लाख रुपये की घड़ी पहने देखा गया था.
Published at : 13 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Bollywood SALMAN KHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PAN, Aadhaar, Live Selfie: Crypto Trading का नया Rulebook | Paisa Live
Bihar News: सवाल पूछते ही बिफरे Lalu दल के सांसद, Yadav समाज को दे दीं गंदी गालियां |ABPLIVE
Premanand Ji Maharaj के साथ अपनी मुलाकात पर क्या बोले Ashutosh Rana | Premanand Ji Maharaj Pravachan
Kargil में बहने लगी झील, बर्फ ही बर्फ देख आप चौंक जाएंगे । Snowfall । Cold । Jammu Kashmir
Trump का Iran Card: क्या India पर 75% Tariffs का खतरा?| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, खुद बताई शो छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, बताई शो छोड़ने की वजह
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
ट्रेंडिंग
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई- वीडियो वायरल
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई
जनरल नॉलेज
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget