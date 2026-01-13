सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 बॉलीवुड एक्टर्स, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश

शाहरुख खान के पास ऑडेमार पिगे रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर घड़ी है जिसकी कीमत लगभग 4198 करोड़ रुपये बताई जाती है. उन्होंने ये घड़ी फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान पहनी थी. हाल ही में आईफा के प्री-इवेंट में एक्टर को करीब 75 लाख रुपये की घड़ी पहने देखा गया था.