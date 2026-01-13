एक्सप्लोरर
सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 बॉलीवुड एक्टर्स, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Luxury Watches: बॉलीवुड के बड़े सितारे स्टाइल और पावर दिखाने के लिए करोड़ों की लग्जरी घड़ियां पहनते हैं. शाहरुख से लेकर सलमान तक के पास लग्जरी घड़ियां हैं.
बॉलीवुड की चकाचौंध सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. सितारे अपने स्टाइल और रुतबे का जलवा कलाई पर बंधी घड़ियों से भी दिखाते हैं. इन महंगी घड़ियों की कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
1/7
2/7
Published at : 13 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Tags :Shah Rukh Khan Bollywood SALMAN KHAN
बॉलीवुड
10 Photos
समंदर किनारे बिपाशा ने पति और बेटी संग सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे, अब दिखाई झलक
बॉलीवुड
10 Photos
दिशा पाटनी की 10 सबसे ग्लैमरस तस्वीरें, एक्ट्रेस की कातिल अदाएं दिल ना चुरा लें तो कहना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion