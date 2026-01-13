एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा का 'गोल्डन' लुक, अवॉर्ड शो से पति निक जोनास संग रोमांटिक तस्वीरें
Celebrity Couple: प्रियंका चोपड़ा ने अवॉर्ड शो से पति निक जोनस के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. व्हाइट गाउन में प्रियंका का ग्लैम और ब्लैक सूट में निक का क्लासिक स्टाइल फैंस खूब पसंद कर रहे है.
प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अवॉर्ड शो से पति निक जोनास के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की जिनमें उनका ‘गोल्डन’ टच वाला एलिगेंट लुक और कपल की शानदार केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
