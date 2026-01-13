हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रियंका चोपड़ा का 'गोल्डन' लुक, अवॉर्ड शो से पति निक जोनास संग रोमांटिक तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jan 2026 02:44 PM (IST)
प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अवॉर्ड शो से पति निक जोनास के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की जिनमें उनका ‘गोल्डन’ टच वाला एलिगेंट लुक और कपल की शानदार केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अवॉर्ड शो से पति निक जोनास के साथ कुछ बेहद रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में प्रियंका का ‘गोल्डन’ लुक और निक के साथ उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
तस्वीरों में प्रियंका व्हाइट-गोल्डन टोन की सैटिन फिनिश गाउन में नजर आ रही हैं. ऑफ शोल्डर डिजाइन और बॉडी-हगिंग फिट उनकी पर्सनैलिटी को और भी एलिगेंट बना रहा है. ड्रेस का सॉफ्ट शाइन उनकी स्किन के ‘गोल्डन ग्लो’ को हाईलाइट कर रहा है.
Published at : 13 Jan 2026 02:44 PM (IST)
