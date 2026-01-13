प्रियंका चोपड़ा का 'गोल्डन' लुक, अवॉर्ड शो से पति निक जोनास संग रोमांटिक तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अवॉर्ड शो से पति निक जोनास के साथ कुछ बेहद रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में प्रियंका का ‘गोल्डन’ लुक और निक के साथ उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.