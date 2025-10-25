हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा

रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा

Ravie Dubey On Ranbir Kapoor: रवि दुबे नितेश तिवारी की रामायण में लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले हैं. रवि ने खुलासा किया कि इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने बहुत त्याग किए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे और उनका लुक भी सामने आ चुका है. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले हैं. रवि ने हाल ही में फिल्म के सेट के बारे में बात की है और बताया कि रणबीर ने भगवान राम के किरदार के लिए कितनी कुर्बानी दी है. साथ ही बताया कि रणबीर यश से कितने अलग हैं.

रवि दुबे ने हाल ही में रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर ढेर सारे खुलासे किए. साथ ही नितेश तिवारी को शुक्रिया कहा उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए. रवि ने बताया कि फिल्म सेट आमतौर पर अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन रामायण का प्रोडक्शन क्लॉकवर्क की तरह चल रहा है, एक भी शिफ्ट नहीं बढ़ाई गई और हर कोई अच्छी तरह से तैयार और समय का पाबंद था.

रणबीर ने किए कई त्याग
रवि ने कहा- 'उस रोल ने मुझे बदल दिया. मुझे इसके साथ न्याय करने के लिए खुद को बदलना पड़ा क्योंकि ऑडियंस आसानी से पहचान लेती है कि आप कब दिखावा कर रहे हैं. मैंने अपना रुटीन पूरी तरह से बदल दिया. दरअसल, हम सभी ने ऐसा किया, रणबीर कपूर ने भी. उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत त्याग किया है. ये किसी यज्ञ जैसा लगता है. हम सभी ने इन किरदारों के प्रति सच्चे रहने के लिए,अपने व्यवहार,रिएक्शन और यहां तक कि बातचीत में भी अपनी पूरी क्षमता से काम किया.'

यश और रणबीर हैं अलग
यश और रणबीर के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए रवि ने कहा- 'रणबीर का एक अलग औरा है. वो शांत,शालीन और पूरी तरह से कमिटिड हैं. उनमें एक बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है और मुझे लगता है कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति यही महसूस करेगा. दूसरी ओर, यश एक बेहद मिलनसार, गर्मजोशी से भरे और सच्चे इंसान हैं. दोनों ही बहुत अलग हैं, फिर भी दोनों कांइड हार्टेड हैं.'

बता दें रामायण में रणबीर कपूर, रवि दुबे और यश के साथ सनी देओल, साई पल्लवी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 को रिलीज होगा.

Published at : 25 Oct 2025 08:56 AM (IST)
