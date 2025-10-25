एक्सप्लोरर
'थामा' के धमाल के बाद मुंह पर मास्क लगाए इस लुक में रश्मिका मंदाना हुईं एयरपोर्ट पर स्पॉट, फोटोज वायरल
Rashmika Mandanna Photos: रश्मिका मंदाना इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं. उनकी फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.
रश्मिका मंदाना का जलवा इस समय हर जगह बोल रहा है. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह वो छाई हुई हैं. इसी बीच वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
Published at : 25 Oct 2025 08:22 AM (IST)
