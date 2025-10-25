हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'थामा' के धमाल के बाद मुंह पर मास्क लगाए इस लुक में रश्मिका मंदाना हुईं एयरपोर्ट पर स्पॉट, फोटोज वायरल

'थामा' के धमाल के बाद मुंह पर मास्क लगाए इस लुक में रश्मिका मंदाना हुईं एयरपोर्ट पर स्पॉट, फोटोज वायरल

Rashmika Mandanna Photos: रश्मिका मंदाना इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं. उनकी फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 08:22 AM (IST)
रश्मिका मंदाना का जलवा इस समय हर जगह बोल रहा है. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह वो छाई हुई हैं. इसी बीच वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा दिवाली के मौके पर रिलीज हुई है.इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आए हैं.
थामा में रश्मिका ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है. उनकी हर जगह तारीफ हो रही है.
रश्मिका हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां पर उनका लुक देखने वाला था.
मगर रश्मिका ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और पैपराजी के लिए पोज देते समय भी इसे नहीं हटाया.
रश्मिका के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम पैंट के साथ सेम कलर का ही क्रॉप टॉप पहना हुआ था.
अपने लुक को चश्मे और बन से कंप्लीट किया.
रश्मिका का ये अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है औ हमेशा की तरह उनकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 25 Oct 2025 08:22 AM (IST)
Rashmika Mandanna Thamma

Photo Gallery

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?
ABP Premium

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
