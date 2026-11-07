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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' से रवि दुबे का बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट, 5 बड़े धुरंधरों का तोड़ा रिकॉर्ड

'रामायण' से रवि दुबे का बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट, 5 बड़े धुरंधरों का तोड़ा रिकॉर्ड

Ravie Dubey Box Office Records: रवि दुबे ने 'रामायण' से बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म सें बॉलीवुड के धुरंधरों को मात दे दी. उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का जबरदस्त जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया. इसने बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट किया. जहां से रणबीर कपूर और साई पल्लवी के करियर की बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी वहीं, रवि दुबे जैसे टीवी कलाकार के करियर की भी बड़ी फिल्म बन चुकी है. 

दरअसल, रवि दुबे ने 'रामायण' के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा है और इसी के साथ ही उनके करियर को सॉलिड स्टार्ट मिली है. कोईमोई के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 65 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दो दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया जबकि तीसरे दिन के कलेक्शन के बाद इसने इंडिया में भी 150 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. इसी के साथ ही रवि दुबे ने बॉक्स ऑफिस के बड़े धुरंधरों को भी धूल चटा दी है. इतनी बड़ी ओपनिंग तो सनी देओल और सलमान खान को अब तक नहीं मिल पाई.  

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सनी देओल

सनी देओल ने भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं लेकिन 40 करोड़ से ज्यादा अब तक ओपनिंग नहीं मिल पाई. उनकी अभी तक की हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म 'गदर 2' है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 40.10 करोड़ का बिजनेस किया था. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 686 करोड़ रहा था.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' वर्ल्डवाइड दो दिन में 200 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

सलमान खान

इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल है. उन्हें भी बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं मिली है. ढेरों ब्लॉकबस्टर देने वाले 'भाईजान' की हाईएस्ट ओपनर फिल्म 'टाइगर 3' है, जिसने पहले दिन 44.50 करोड़ का कलेक्शन किया था.

ऋतिक रोशन

वहीं, ऋतिक रोशन ने भी अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी है लेकिन उन्हें भी 53 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं मिल पाई थी. वो फिल्म 'वॉर' में नजर आए थे और इसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 53.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

बॉबी देओल

बॉबी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी है लेकिन सालों के बाद उन्हें 'एनिमल' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म मिली थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 63.80 करोड़ का कलेक्शन फर्स्ट डे किया था.

आमिर खान

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है लेकिन 52 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं मिल पाई. 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' उनकी बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म है, जिसने 52.25 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि आमिर खान के नाम इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी दर्ज है. ये 'दंगल' के नाम है, जिसने दुनियाभर में 2000 करोड़ का बिजनेस किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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