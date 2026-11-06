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अभिषेक का हाथ थामे रेड साड़ी में दीवाली पार्टी में पहुंची ऐश्वर्या राय, एक दूजे में खोया दिखा कपल, तस्वीरें हुईं वायरल
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने खूब सुर्खियां बटोरीं. पार्टी से सामने आईं दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है. जब भी दोनों साथ नजर आते हैं, पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने का मौका नहीं छोड़ते. एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला. ऐश्वर्या हाल ही में अपने पति अभिषेक के साथ मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं. इस दौरान दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली. आइए देखते हैं कपल की ये खास तस्वीरें.
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Published at : 06 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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