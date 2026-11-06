इस खास मौके पर ऐश्वर्या राय लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनकर पहुंचीं. साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर था, जो उनके लुक को खास बना रहा था. इसके साथ उन्होंने हैवी मल्टीलेयर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने थे. खुले और हल्के वेवी बालों के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक पूरा किया. वहीं, न्यूड मेकअप में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था. उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस उनके लुक की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.