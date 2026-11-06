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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअभिषेक का हाथ थामे रेड साड़ी में दीवाली पार्टी में पहुंची ऐश्वर्या राय, एक दूजे में खोया दिखा कपल, तस्वीरें हुईं वायरल

अभिषेक का हाथ थामे रेड साड़ी में दीवाली पार्टी में पहुंची ऐश्वर्या राय, एक दूजे में खोया दिखा कपल, तस्वीरें हुईं वायरल

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने खूब सुर्खियां बटोरीं. पार्टी से सामने आईं दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 06 Nov 2026 10:09 AM (IST)
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने खूब सुर्खियां बटोरीं. पार्टी से सामने आईं दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है. जब भी दोनों साथ नजर आते हैं, पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने का मौका नहीं छोड़ते. एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला. ऐश्वर्या हाल ही में अपने पति अभिषेक के साथ मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं. इस दौरान दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली. आइए देखते हैं कपल की ये खास तस्वीरें.

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वहीं, अभिषेक बच्चन भी अपने ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. उन्होंने पार्टी के लिए ऑल-ब्लैक आउटफिट चुना था. एक्टर ने ब्लैक बंदगला कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था. दाढ़ी वाले लुक में अभिषेक काफी डैशिंग लग रहे थे. दोनों के आउटफिट एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे.
वहीं, अभिषेक बच्चन भी अपने ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. उन्होंने पार्टी के लिए ऑल-ब्लैक आउटफिट चुना था. एक्टर ने ब्लैक बंदगला कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था. दाढ़ी वाले लुक में अभिषेक काफी डैशिंग लग रहे थे. दोनों के आउटफिट एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे.
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पार्टी से ऐश्वर्या और अभिषेक की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग और प्यार देखने को मिला. पैपराजी को पोज देते हुए कभी ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक की बाहों में मुस्कुराती नजर आईं तो कभी दोनों एक-दूसरे के करीब खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते दिखे. इस दौरान कपल ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.
पार्टी से ऐश्वर्या और अभिषेक की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग और प्यार देखने को मिला. पैपराजी को पोज देते हुए कभी ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक की बाहों में मुस्कुराती नजर आईं तो कभी दोनों एक-दूसरे के करीब खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते दिखे. इस दौरान कपल ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.
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अभिषेक भी इस दौरान ऐश्वर्या को प्यार से निहारते नजर आए. उनकी नजरें एक्ट्रेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं. वहीं, अभिषेक का यह अंदाज देखकर ऐश्वर्या भी शर्माती हुई नजर आईं. दोनों की इन प्यारी अदाओं ने फैंस का दिल जीत लिया. पार्टी में कपल ने अपनी केमिस्ट्री से पूरी लाइमलाइट बटोर ली.
अभिषेक भी इस दौरान ऐश्वर्या को प्यार से निहारते नजर आए. उनकी नजरें एक्ट्रेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं. वहीं, अभिषेक का यह अंदाज देखकर ऐश्वर्या भी शर्माती हुई नजर आईं. दोनों की इन प्यारी अदाओं ने फैंस का दिल जीत लिया. पार्टी में कपल ने अपनी केमिस्ट्री से पूरी लाइमलाइट बटोर ली.
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इस खास मौके पर ऐश्वर्या राय लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनकर पहुंचीं. साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर था, जो उनके लुक को खास बना रहा था. इसके साथ उन्होंने हैवी मल्टीलेयर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने थे. खुले और हल्के वेवी बालों के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक पूरा किया. वहीं, न्यूड मेकअप में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था. उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस उनके लुक की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.
इस खास मौके पर ऐश्वर्या राय लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनकर पहुंचीं. साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर था, जो उनके लुक को खास बना रहा था. इसके साथ उन्होंने हैवी मल्टीलेयर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने थे. खुले और हल्के वेवी बालों के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक पूरा किया. वहीं, न्यूड मेकअप में उनका अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा था. उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस उनके लुक की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.
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ऐश्वर्या और अभिषेक की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. दरअसल, दोनों को बहुत कम ही किसी पार्टी या इवेंट में साथ देखा जाता है. ऐसे में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में उनकी साथ मौजूदगी और एक-दूसरे के साथ बिताए ये खास पल फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं हैं.
ऐश्वर्या और अभिषेक की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. दरअसल, दोनों को बहुत कम ही किसी पार्टी या इवेंट में साथ देखा जाता है. ऐसे में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में उनकी साथ मौजूदगी और एक-दूसरे के साथ बिताए ये खास पल फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं हैं.
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ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं.
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं.
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कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली. उनकी शादी में परिवार और करीबी लोग शामिल हुए थे. शादी के करीब चार साल बाद 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या और अभिषेक के घर बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ.
कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली. उनकी शादी में परिवार और करीबी लोग शामिल हुए थे. शादी के करीब चार साल बाद 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या और अभिषेक के घर बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ.
Published at : 06 Nov 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Abhishek Bachchan

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