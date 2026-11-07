न्यूजीलैंड के नाम सबसे ज्यादा 'हार', भारत ने ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड का तोड़ा रिकॉर्ड 

टीम इंडिया ने शनिवार (07 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में DLS के तहत 04 रन से जीत दर्ज की. बारिश के चलते भारत को जीत मिली. चेज में मैदान पर मौजूद टीम इंडिया ने 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए थे कि अचानक आई बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा. टीम इंडिया 04 रन से आगे थी. मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और न्यूजीलैंड ने मैच गंवा दिया. इसके साथ न्यूजीलैंड के नाम पर सबसे ज्यादा हार का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया. वहीं टीम इंडिया ने जीत के मामले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पछाड़ दिया.

दरअसल न्यूजीलैंड एक कैलेंडर ईयर में एक विरोधी के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई. मौजूदा कैलेंडर ईयर यानी 2026 में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 11वां मैच गंवाया. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2005 में न्यूजीलैंड को 10 मैच हराए थे, जबकि 2008 में इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड को 9 मैचों में हार झेलनी पड़ी थी.

एक कैलेंडर ईयर NZ की सबसे ज्यादा हार (एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ)

2026 में भारत के खिलाफ 11*

2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10

2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 9

7 साल बाद न्यूजीलैंड की लगातार 2 हार

न्यूजीलैंड ने पिछली बार अपने घर पर लगातार दो वनडे मैच जनवरी 2019 में गंवाए थे. गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त भी न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ ही लगातार हार झेली थी. यह आखिरी मौका था जब न्यूजीलैंड ने अपने घर पर कोई द्विपक्षीय सीरीज गंवाई थी.

भारत ने जीती थी टी20 सीरीज

वनडे से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. भारत ने 3-2 से सीरीज पर कब्जा किया था. शुरुआती 3 मैचों में जीत के साथ टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा हो गया था. टीम इंडिया ने पहले टी20 में 4 विकेट से, दूसरे टी20 में 4 विकेट से और तीसरे टी20 में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. बाकी के 2 मैचों में न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार वापसी देखने को मिली थी. कीवी टीम ने चौथे टी20 में 87 रन से और पांचवें में 7 विकेट से जीत अपने खाते में डाली थी.

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