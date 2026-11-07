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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Box Office Day 3 Live Updates: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, सुबह 8 बजे तक 114 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Day 3 Live Updates: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, सुबह 8 बजे तक 114 करोड़ के हुई पार

Live Updates: तीसरे दिन भी रणबीर कपूर की 'रामायण' धूम मचा रही है. इस फिल्म के शनिवार की कमाई के लाइव आंकड़े आप यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण'दिवाली से ठीक पहले यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म का इतना बज बन गया था कि इसकी एडवांस बुकिंग ने कई रिकॉर्ड बनाए. वहीं अब जब ये सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है तो ये जमकर कमाई भी कर रही है. शानदार ओपनिंग के बाद इसके दूसरे दिन का कलेक्शन भी जबरदस्त रहा और ये 100 करोड़ के पार हो गई. अब तीसरे दिन भी फिल्म से धमाका करने की उम्मीद है. उससे पहले चलिए यहां जानते हैं कि 'रामायण' रिलीज के तीसरे दिन कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 

'रामायण' ने दो दिनों में कितना किया कलेक्शन? 

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  • बता दें कि 'रामायण' ने 64.85 करोड़ के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी. 
  • वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक  दूसरे दिन इस फिल्म ने 48.05 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ  'रामायण'की भारत में 2 दिनों की कुल नेट कमाई अब 112.90 करोड़ रुपये हो गई है जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 134.80 करोड़ रुपये हुई है.

'रामायण' तीसरे दिन कितना कर रही कलेक्शन (Ramayana Box Office Collection Day 3 Live Updates)

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के तीसरे दिन सुबह 8 बजे तक 2.05 करोड़ कमा लिए हैं.
  • फिलहाल ये फिल्म 1 हजार 261 शोज में चल रही है. 
  • इसका कुल कलेक्शन अब 114.95 करोड़ रुपये हुआ है. 
'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 3 2.05 करोड़ (सुबह 8 बजे तक का कलेक्शन) -
कुल कलेक्शन 114.95 करोड़  

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड दो दिनों में कितना कमाया?
'रामायण' को विदेशों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. बतादें कि फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज में 35.00 करोड़ की कमाई की, जिससे अब तक वहां इसकी कुल कमाई .86.25 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही, फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 221.05 करोड़ तक पहुंच गई है. 

'रामायण' के बारे में
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. वहीं फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने माता सीता और यश ने रावण का किरदार निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में रवि दुबे, सनी देओल, लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह सहित कई शामिल हैं. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Ramayana
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