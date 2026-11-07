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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने नर्क जैसी तकलीफें झेलीं', विवेक ओबेरॉय का छलका दर्द, अंडरवर्ल्ड से आते थे उनके खिलाफ फोन

'मैंने नर्क जैसी तकलीफें झेलीं', विवेक ओबेरॉय का छलका दर्द, अंडरवर्ल्ड से आते थे उनके खिलाफ फोन

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में अपने जीवन के सबसे बुरे दौर को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने उस वक्त नर्क जैसी तकलीफों का सामना किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Nov 2026 05:50 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर की शुरुआत में काफी सफलता और लोकप्रियता हासिल की थी. उन्हें बॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में से एक माना जा रहा था. हालांकि एक विवाद ने उनके लिए काफी कुछ बदल कर रख दिया. एक्टर ने अब बिना किसी का नाम लिए उस विवाद पर चर्चा की है और बताया कि उसके बाद उन्हें काफी परेशान किया गया और उनके साथ काम करने वाले फिल्ममेकर्स को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आते थे.

विवेक बोले- मेरी लाइफ का वो सबसे बुरा फेज रहा

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विवेक ओबेरॉय ने 'रीलर्न' पॉडकास्ट पर अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें बॉलीवुड ने दरकिनार कर दिया था और उनसे काम तक छीन लिया गया. अभिनेता ने कहा, 'मेरी लाइफ का वो सबसे बुरा फेज रहा. मैं किसी सही बात के लिए खड़ा था. मेरा मानना था कि कुछ चीजों की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए. 

महिलाओं के साथ खास तरीके से पेश आते हुए उनका सम्मान करना चाहिए. मैं गलत के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे बाद में काफी परेशान किया गया. एक ताकतवर लॉबी ने सब कुछ अपने कंट्रल में कर लिया. मैं जिन फिल्मों में काम करने वाला था उनसे लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए.'

फिल्में छीनी, प्रोड्यूसर्स को आते थे अंडरवर्ल्ड से फोन

एक्टर ने आगे कहा, 'जो लोग पहले मुझसे कनेक्ट रहे वो बाद में मुझसे दूर हो गए और फोन करके बताते थे कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से फोन आया है. उनसे कहा जाता था कि अगर तुमने इस व्यक्ति के साथ काम किया तो बर्बाद हो जाओगे. मैंने सच में नर्क जैसी तकलीफें झेली हैं. बहुत बुरे वक्त का सामना किया. मुझे काम ना मिलने का मुद्दा मेरे टैलेंट से संबंधित नहीं था. बल्कि ये कुछ ऐसा था जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था.'

विवेक ओबेरॉय का वर्क फ्रंट

विवेक ओबेरॉय ने 'कंपनी', 'साथिया, 'कृष 3', 'विवेगम' और 'लुसिफर' जैसी फिल्मों से पहचान बनाई. इन दिनों वो रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' में नजर आ रहे हैं. इसमें अभिनेता ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का किरदार निभाया है.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi
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