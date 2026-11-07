अमेरिका में डिटेन हुआ लॉरेंस गैंग का हरि बॉक्सर, राजस्थान में दर्ज हैं 22 केस

राजस्थान में गैंगस्टर नेटवर्क की एक ऐसी कड़ी सामने आई है, जो खुद विदेश में बैठकर गैंग की आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रही थी. राज्य के कोटपूतली-बहरोड़ का रहने वाला हरिचंद जाट उर्फ हरि बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए सिर्फ रंगदारी की धमकियां देने वाला सदस्य नहीं था, बल्कि हथियारों की सप्लाई से लेकर गैंग के दूसरे सदस्यों तक आपराधिक गतिविधियों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा था.

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, उसका नेटवर्क राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था. अब अमेरिका में उसके डिटेन होने के बाद इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद है.

राजस्थान के छोटे से गांव से गैंग का बड़ा हथियार सप्लायर

हरि बॉक्सर मूल रूप से कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चतरपुरा गांव का रहने वाला है. 40 साल का हरिचंद जाट पुत्र गिरधारी लाल अप्रैल 2023 में अपने पासपोर्ट से भारत छोड़कर विदेश भाग गया था. इसके बाद उसने विदेश में रहकर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गैंग के लिए काम करना जारी रखा. पुलिस के मुताबिक, वह गैंग के सदस्यों को हथियार उपलब्ध करवाने और रंगदारी के नेटवर्क को चलाने में अहम कड़ी था. वह बॉक्सिंग का कोच भी था, इसी वजह से उसका नाम हरि बॉक्सर पड़ा.

गैंग का तरीका भी काफी संगठित था. व्यापारियों को व्हाट्सएप और सिग्नल की वीओआईपी कॉल के जरिए धमकियां दी जाती थीं. इसके लिए विदेशी नंबरों और वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता था. फिरौती नहीं देने पर कारोबारी या उसके परिवार को गोलीबारी के जरिए डराया जाता था. हरि बॉक्सर इस पूरे नेटवर्क में हथियार पहुंचाने और वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों के बीच संपर्क का काम करता था.

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22 से ज्यादा मुकदमे, राजस्थान के कई जिलों में दर्ज हैं मामले

हरि बॉक्सर के खिलाफ राजस्थान के अलग-अलग पुलिस थानों में 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध हथियार, संगठित अपराध, चोरी और मारपीट जैसे मामले शामिल हैं. उसके खिलाफ जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, करौली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा सहित अलग-अलग क्षेत्रों के थानों में मुकदमे दर्ज होने का रिकॉर्ड सामने आया है.

उसका नाम केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहा. मुंबई में बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद हरि बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद भी वह विदेश में रहकर गैंग की गतिविधियां संचालित करता रहा.

गुयाना से मैक्सिको और फिर अमेरिका तक पहुंचा

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, हरि बॉक्सर भारत से फरार होने के बाद दुबई पहुंचा. इसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक और गुयाना में उसकी लोकेशन सामने आई. फरवरी 2025 में गुयाना में पता चलने पर उसके खिलाफ प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन वह वहां से मैक्सिको के रास्ते डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गया. कैलिफोर्निया में रहने की जानकारी मिलने के बाद राजस्थान एजीटीएफ ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ इनपुट साझा किए.

14 इंटरपोल रेफरेंस और 9 नोटिस से बनाया दबाव

हरि बॉक्सर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने करीब पांच देशों को सीबीआई के जरिए 14 इंटरपोल रेफरेंस भेजे. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया गया. अमेरिका को 9 इंटरपोल नोटिस भेजकर उसकी लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी दी गई. 21 फरवरी 2025 को प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट, 19 अगस्त 2026 को अपडेटेड ब्रीफ डोजियर और 29 अक्टूबर को फिंगरप्रिंट भेजे गए.

विदेशी नंबरों से आने वाली धमकियों और सोशल मीडिया गतिविधियों का तकनीकी विश्लेषण भी किया गया. अब अमेरिकी एजेंसी ICE द्वारा उसे डिटेन किए जाने के बाद राजस्थान पुलिस उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी है. उसके भारत आने पर विदेश से संचालित गैंग के नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और राजस्थान में दर्ज मामलों से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.