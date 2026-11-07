बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में अपने कुक दिलीप के साथ सिंगर श्रेया घोषाल के मुंबई स्थित घर पहुंचीं. इस दौरान श्रेया ने उन्हें अपने आलीशान घर का होम टूर कराया, जिसे देखकर फराह खान भी हैरान रह गईं. श्रेया घोषाल के घर का हर कोना बेहद खूबसूरत है. उनके आलीशान घर में सुकून और लग्जरी दोनों देखने को मिलते हैं. आइए, देखते हैं उनके घर की इनसाइड तस्वीरें.

खूबसूरत है श्रेया घोषाल का लिविंग रूम

श्रेया घोषाल के घर में सबसे पहले उनका लिविंग रूम नजर आता है. यहां क्रीम और हल्के रंगों के सोफे रखे हैं. इसके अलावा ऑरेंज-ब्राउन रंग की कुर्सियां और लकड़ी का फर्नीचर कमरे को खूबसूरत बनाते हैं.

हल्के रंगों की वजह से पूरा कमरा काफी अच्छा और खुला-खुला लगता है.

घर में रखा है खूबसूरत पियानो

श्रेया के घर में संगीत से जुड़ी चीजें भी देखने को मिलती हैं. उनके लिविंग और डाइनिंग एरिया के पास एक काला पियानो रखा है. श्रेया इसका इस्तेमाल गानों की रिहर्सल के लिए करती हैं. ये उनके घर की खास चीजों में से एक है.

बालकनी से दिखता है मुंबई का नजारा

श्रेया के घर की बालकनी से मुंबई की ऊंची इमारतों का नजारा दिखाई देता है. यहां कई पौधे लगाए गए हैं और बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियां रखी गई हैं. बालकनी को इस तरह सजाया गया है कि यहां कुछ देर आराम से बिताया जा सके.

मेहमानों के लिए है अलग कमरा

श्रेया के घर में मेहमानों के ठहरने के लिए एक अलग कमरा भी है. इसमें संगीत से जुड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं. कमरे में वॉल बेड भी लगाया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर खोला जा सकता है.

ऐसा दिखता है श्रेया का किचन

श्रेया के घर का किचन भी काफी अच्छा है. यहां सफेद रंग की अलमारियां और काले रंग का काउंटर है. काउंटर के पीछे लगी डिजाइन वाली टाइल्स किचन को और सुंदर बनाती हैं. फराह खान के होम टूर के दौरान श्रेया ने उनके लिए खास खाना भी बनाया.

श्रेया घोषाल के हिट गानों की लिस्ट

बता दें कि श्रेया घोषाल बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए हैं. 'बैरी पिया', 'तेरी ओर', 'सुन रहा है ना तू' और 'अगर तुम मिल जाओ' जैसे गानों से उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. अपनी सुरीली आवाज के लिए पहचानी जाने वाली श्रेया ने हिंदी के अलावा कई दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए हैं.