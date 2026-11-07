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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

फराह खान हाल ही में अपने कुक दिलीप के साथ सिंगर श्रेया घोषाल के मुंबई स्थित घर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने श्रेया के आलीशान घर का होम टूर किया, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 05:15 PM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में अपने कुक दिलीप के साथ सिंगर श्रेया घोषाल के मुंबई स्थित घर पहुंचीं. इस दौरान श्रेया ने उन्हें अपने आलीशान घर का होम टूर कराया, जिसे देखकर फराह खान भी हैरान रह गईं. श्रेया घोषाल के घर का हर कोना बेहद खूबसूरत है. उनके आलीशान घर में सुकून और लग्जरी दोनों देखने को मिलते हैं. आइए, देखते हैं उनके घर की इनसाइड तस्वीरें.

खूबसूरत है श्रेया घोषाल का लिविंग रूम

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श्रेया घोषाल के घर में सबसे पहले उनका लिविंग रूम नजर आता है. यहां क्रीम और हल्के रंगों के सोफे रखे हैं. इसके अलावा ऑरेंज-ब्राउन रंग की कुर्सियां और लकड़ी का फर्नीचर कमरे को खूबसूरत बनाते हैं. 

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

हल्के रंगों की वजह से पूरा कमरा काफी अच्छा और खुला-खुला लगता है. 

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

घर में रखा है खूबसूरत पियानो

श्रेया के घर में संगीत से जुड़ी चीजें भी देखने को मिलती हैं. उनके लिविंग और डाइनिंग एरिया के पास एक काला पियानो रखा है. श्रेया इसका इस्तेमाल गानों की रिहर्सल के लिए करती हैं. ये उनके घर की खास चीजों में से एक है. 

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

बालकनी से दिखता है मुंबई का नजारा

श्रेया के घर की बालकनी से मुंबई की ऊंची इमारतों का नजारा दिखाई देता है. यहां कई पौधे लगाए गए हैं और बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियां रखी गई हैं. बालकनी को इस तरह सजाया गया है कि यहां कुछ देर आराम से बिताया जा सके. 

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

मेहमानों के लिए है अलग कमरा

श्रेया के घर में मेहमानों के ठहरने के लिए एक अलग कमरा भी है. इसमें संगीत से जुड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं. कमरे में वॉल बेड भी लगाया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर खोला जा सकता है. 

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

ऐसा दिखता है श्रेया का किचन

श्रेया के घर का किचन भी काफी अच्छा है. यहां सफेद रंग की अलमारियां और काले रंग का काउंटर है. काउंटर के पीछे लगी डिजाइन वाली टाइल्स किचन को और सुंदर बनाती हैं. फराह खान के होम टूर के दौरान श्रेया ने उनके लिए खास खाना भी बनाया. 

अंदर से ऐसा दिखता है श्रेया घोषाल का आलीशान घर, हर कोना है खास, देखें Inside Photos

श्रेया घोषाल के हिट गानों की लिस्ट

बता दें कि श्रेया घोषाल बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए हैं. 'बैरी पिया', 'तेरी ओर', 'सुन रहा है ना तू' और 'अगर तुम मिल जाओ' जैसे गानों से उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. अपनी सुरीली आवाज के लिए पहचानी जाने वाली श्रेया ने हिंदी के अलावा कई दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Nov 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Shreya Ghoshal
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