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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी संग शेयर कीं खूबसूरत फोटोज, पिंक सूट में बेहद प्यारी लगीं देवी

धनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी संग शेयर कीं खूबसूरत फोटोज, पिंक सूट में बेहद प्यारी लगीं देवी

दीवाली से पहले धनतेरस का त्योहार बेहद खास होता है. एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने इस शुभ पर्व पर अपनी बेटी के साथ फोटाज शेयर कर सभी को धनतेरस की बधाई दी है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 06 Nov 2026 01:36 PM (IST)
दीवाली से पहले धनतेरस का त्योहार बेहद खास होता है. एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने इस शुभ पर्व पर अपनी बेटी के साथ फोटाज शेयर कर सभी को धनतेरस की बधाई दी है.

धनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी देवी बसु ग्रोवर के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. ग्रीन सूट में एक्ट्रेस और पिंक ड्रेस में देवी का अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है. दोनों साथ में मस्ती करते दिख रही हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल बिपाशा बसु ने दीवाली से पहले धनतेरस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल बिपाशा बसु ने दीवाली से पहले धनतेरस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं.
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एक्ट्रेस ने धनतेरस के मौके पर अपनी बेटी देवी बसु ग्रोवर के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. हालांकि इन फोटोज में उनकी बेटी का चेहरा नहीं दिख रहा है.
एक्ट्रेस ने धनतेरस के मौके पर अपनी बेटी देवी बसु ग्रोवर के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. हालांकि इन फोटोज में उनकी बेटी का चेहरा नहीं दिख रहा है.
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बिपाशा बसु ने ग्रीन कलर का बेहद एलिगेंट सूट पहना है और बालों को खुला रखा है. उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ है. वहीं उन्होंने अपनी बेटी को पिंकल कलर का प्रिंटेडेड कट स्लीव्स सूट पहनाया है और बालों की दो चोटी बनाई है.
बिपाशा बसु ने ग्रीन कलर का बेहद एलिगेंट सूट पहना है और बालों को खुला रखा है. उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ है. वहीं उन्होंने अपनी बेटी को पिंकल कलर का प्रिंटेडेड कट स्लीव्स सूट पहनाया है और बालों की दो चोटी बनाई है.
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इस फोटो में बिपाशा अपनी बेटी के साथ मस्ती करती दिख रही हैं. उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपनी बेटी के हाथ पकड़े हुए हैं.
इस फोटो में बिपाशा अपनी बेटी के साथ मस्ती करती दिख रही हैं. उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपनी बेटी के हाथ पकड़े हुए हैं.
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बिपाशा बसु ने बेटी की जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें से सिर्फ यह फोटो ऐसी है, जिसमें देवी का साइड लुक दिख रहा है. उनकी स्माइल बेहद क्यूट लग रही है.
बिपाशा बसु ने बेटी की जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें से सिर्फ यह फोटो ऐसी है, जिसमें देवी का साइड लुक दिख रहा है. उनकी स्माइल बेहद क्यूट लग रही है.
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करण ग्रोवर और उनकी बेटी देवी बसु तीन साल की है और आने वाले 12 नवंबर को वे 4 साल की हो जाएंगी.
करण ग्रोवर और उनकी बेटी देवी बसु तीन साल की है और आने वाले 12 नवंबर को वे 4 साल की हो जाएंगी.
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इन तस्वीरों में बिपाशा अपनी बेटी के साथ बेहद खुश दिख रही हैं. उनकी स्माइल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है.
इन तस्वीरों में बिपाशा अपनी बेटी के साथ बेहद खुश दिख रही हैं. उनकी स्माइल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है.
Published at : 06 Nov 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu

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