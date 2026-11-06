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धनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी संग शेयर कीं खूबसूरत फोटोज, पिंक सूट में बेहद प्यारी लगीं देवी
दीवाली से पहले धनतेरस का त्योहार बेहद खास होता है. एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने इस शुभ पर्व पर अपनी बेटी के साथ फोटाज शेयर कर सभी को धनतेरस की बधाई दी है.
धनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी देवी बसु ग्रोवर के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. ग्रीन सूट में एक्ट्रेस और पिंक ड्रेस में देवी का अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है. दोनों साथ में मस्ती करते दिख रही हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 01:36 PM (IST)
Tags :Bipasha Basu
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