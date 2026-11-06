धनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी संग शेयर कीं खूबसूरत फोटोज, पिंक सूट में बेहद प्यारी लगीं देवी

बिपाशा बसु ने ग्रीन कलर का बेहद एलिगेंट सूट पहना है और बालों को खुला रखा है. उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ है. वहीं उन्होंने अपनी बेटी को पिंकल कलर का प्रिंटेडेड कट स्लीव्स सूट पहनाया है और बालों की दो चोटी बनाई है.