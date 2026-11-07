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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान की हीरोइन चित्रांगदा सिंह कितनी अमीर? करोड़ों में है नेटवर्थ, एक फिल्म की लेती हैं इतनी फीस

सलमान खान की हीरोइन चित्रांगदा सिंह कितनी अमीर? करोड़ों में है नेटवर्थ, एक फिल्म की लेती हैं इतनी फीस

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह एक्टिंग के साथ-साथ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो करोड़ो की मालकिन हैं. आइए जानते हैं सलमान खान की हीरोइन की नेटवर्थ.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Nov 2026 02:57 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह एक्टिंग के साथ-साथ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो करोड़ो की मालकिन हैं. आइए जानते हैं सलमान खान की हीरोइन की नेटवर्थ.

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' में चित्रांगदा सिंह भी नजर आने वाली हैं. दोनों पहली बार इस फिल्म में साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. ऐसे में आइए जानते हैं सलमान खान की एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं. उनकी नेटवर्थ कितनी है और वो एक फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस लेती हैं.

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चित्रांगदा सिंह ने सुधीर मिश्रा की फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
चित्रांगदा सिंह ने सुधीर मिश्रा की फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
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इसके बाद उन्होंने 'कल: यस्टरडे एंड टुमॉरो' (2005), 'सॉरी भाई!' (2008), 'ये साली जिंदगी' (2011), 'देसी बॉयज' (2011), और 'इंकार' (2013) जैसी फिल्मों में काम किया.
इसके बाद उन्होंने 'कल: यस्टरडे एंड टुमॉरो' (2005), 'सॉरी भाई!' (2008), 'ये साली जिंदगी' (2011), 'देसी बॉयज' (2011), और 'इंकार' (2013) जैसी फिल्मों में काम किया.
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फिल्मों के अलावा वो ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने क्राइम थ्रिलर 'बॉब विश्वास' (2021), 'मॉडर्न लव मुंबई' (2022), और 'गैसलाइट' (2023) जैसी सीरीज में अभिनय किया.
फिल्मों के अलावा वो ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने क्राइम थ्रिलर 'बॉब विश्वास' (2021), 'मॉडर्न लव मुंबई' (2022), और 'गैसलाइट' (2023) जैसी सीरीज में अभिनय किया.
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चित्रांगदा सिंह आज करोडों की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 35 से 40 करोड़ रुपये बताई जाती है.
चित्रांगदा सिंह आज करोडों की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 35 से 40 करोड़ रुपये बताई जाती है.
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उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य प्रोजेक्ट्स से आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.
उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य प्रोजेक्ट्स से आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.
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चित्रांगदा सिंह मुंबई के सबसे पॉश और वीआईपी इलाके पाली हिल, बांद्रा में एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं.
चित्रांगदा सिंह मुंबई के सबसे पॉश और वीआईपी इलाके पाली हिल, बांद्रा में एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं.
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फिलहाल, चित्रांगदा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. सलमान खान की ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी.
फिलहाल, चित्रांगदा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. सलमान खान की ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी.
Published at : 07 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh

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