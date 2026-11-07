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सलमान खान की हीरोइन चित्रांगदा सिंह कितनी अमीर? करोड़ों में है नेटवर्थ, एक फिल्म की लेती हैं इतनी फीस
बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह एक्टिंग के साथ-साथ अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो करोड़ो की मालकिन हैं. आइए जानते हैं सलमान खान की हीरोइन की नेटवर्थ.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' में चित्रांगदा सिंह भी नजर आने वाली हैं. दोनों पहली बार इस फिल्म में साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. ऐसे में आइए जानते हैं सलमान खान की एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं. उनकी नेटवर्थ कितनी है और वो एक फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस लेती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Chitrangada Singh
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