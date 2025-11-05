हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी

रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी

रवीना टंडन ने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म को मना कर दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान और जूही चावला की केमिस्ट्री को फैंस ने पर्दे पर काफी पसंद किया. उन्होंने साथ में 8 फिल्में की हैं. उनकी फिल्म डर काफी सुर्खियों में रही थी. ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हिट थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म पहले रवीना टंडन को ऑफर हुई थी. लेकिन रवीना ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. 

रवीना डर को किया था रिजेक्ट

रवीना टंडन ने ANI के पॉडकास्ट में कहा था, 'डर पहले मेरे पास आई थी. आप उस अश्लीलता की बात कर रहे थे और आपने ऐसा नहीं किया. तो, भले ही वो अश्लील नहीं थी, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे सीन होते थे जिन्हें लेकर मैं कम्फर्टेबल नहीं थी. डर में पहले कुछ ऐसे सीन थे कि जहां आफको पता था कि वो था कुछ. कुछ सीन स्वीमिंग कॉस्टयूम में  कभी पहनके नहीं जाती थी. मैंने कहा नहीं मैं स्वीमिंग कॉस्टयूम नहीं पहन सकती. ये कुछ ऐसे थे कि मतलब सीन कि मैं अन कम्फर्टेबल थी.'

रवीना ने ये भी बताया कि उन्हें 1991 में फिल्म प्रेम कैदी भी ऑफर हुई थी. जिसमें बाद में करिश्मा कपूर ने काम किया था. रवीना ने कहा, 'जैसे प्रेम कैदी जिससे लोलो (करिश्मा कपूर) को लॉन्च किया गया था. मुझे ऑफर हुई थी. लेकिन उसमें एक सीन ऐसा था कि जिसमें जिप खोलनी थी और शायद कोई स्ट्रैप दिख रही थी. मैं अनकम्फर्टेबल थी. तो मैं उस वक्त कई चीजों से अनकम्फर्टेबल हो जाती थी.'

रवीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें फिल्म Inn Galiyon Mein में देखा गया था. इसके अलावा वो घुड़चढ़ी में नजर आई थीं. उन्होंने पटना शुक्ला, वन फ्राईडे. कीजीएफ चैप्टर 2, खानदानी शफाखाना जैसी फिल्में की हैं. कीजीएफ चैप्टर 2 में रवीना के रोल की काफी तारीफ हुई थी. वो रमिका सेन के रोल में थीं. अब उनके पास सूर्या 46 नाम की फिल्म है. ये तमिल फिल्म है. फिल्म की शूटिंग चल रही है. इसके अलावा वो वेलकम टू द जंगल में भी दिखेंगी.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Darr Shah Rukh Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
जनरल नॉलेज
अमेरिका की निगाहों के जाल से बच निकला था भारत, आखिर कैसे परमाणु परीक्षण में दिया था चकमा
अमेरिका की निगाहों के जाल से बच निकला था भारत, आखिर कैसे परमाणु परीक्षण में दिया था चकमा
शिक्षा
UPMSP Time Table: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: बिहार में पहले फेज के वोट डालने कहां जाना होगा, पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन ऐसे पता करें
Bihar Election 2025: बिहार में पहले फेज के वोट डालने कहां जाना होगा, पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन ऐसे पता करें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget