शाहरुख खान और जूही चावला की केमिस्ट्री को फैंस ने पर्दे पर काफी पसंद किया. उन्होंने साथ में 8 फिल्में की हैं. उनकी फिल्म डर काफी सुर्खियों में रही थी. ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हिट थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म पहले रवीना टंडन को ऑफर हुई थी. लेकिन रवीना ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था.

रवीना डर को किया था रिजेक्ट

रवीना टंडन ने ANI के पॉडकास्ट में कहा था, 'डर पहले मेरे पास आई थी. आप उस अश्लीलता की बात कर रहे थे और आपने ऐसा नहीं किया. तो, भले ही वो अश्लील नहीं थी, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे सीन होते थे जिन्हें लेकर मैं कम्फर्टेबल नहीं थी. डर में पहले कुछ ऐसे सीन थे कि जहां आफको पता था कि वो था कुछ. कुछ सीन स्वीमिंग कॉस्टयूम में कभी पहनके नहीं जाती थी. मैंने कहा नहीं मैं स्वीमिंग कॉस्टयूम नहीं पहन सकती. ये कुछ ऐसे थे कि मतलब सीन कि मैं अन कम्फर्टेबल थी.'

रवीना ने ये भी बताया कि उन्हें 1991 में फिल्म प्रेम कैदी भी ऑफर हुई थी. जिसमें बाद में करिश्मा कपूर ने काम किया था. रवीना ने कहा, 'जैसे प्रेम कैदी जिससे लोलो (करिश्मा कपूर) को लॉन्च किया गया था. मुझे ऑफर हुई थी. लेकिन उसमें एक सीन ऐसा था कि जिसमें जिप खोलनी थी और शायद कोई स्ट्रैप दिख रही थी. मैं अनकम्फर्टेबल थी. तो मैं उस वक्त कई चीजों से अनकम्फर्टेबल हो जाती थी.'

रवीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें फिल्म Inn Galiyon Mein में देखा गया था. इसके अलावा वो घुड़चढ़ी में नजर आई थीं. उन्होंने पटना शुक्ला, वन फ्राईडे. कीजीएफ चैप्टर 2, खानदानी शफाखाना जैसी फिल्में की हैं. कीजीएफ चैप्टर 2 में रवीना के रोल की काफी तारीफ हुई थी. वो रमिका सेन के रोल में थीं. अब उनके पास सूर्या 46 नाम की फिल्म है. ये तमिल फिल्म है. फिल्म की शूटिंग चल रही है. इसके अलावा वो वेलकम टू द जंगल में भी दिखेंगी.