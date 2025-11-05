अमीषा पटेल कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ? कहां से कमाती हैं पैसे? जानें एक्ट्रेस की इनकम और नेटवर्थ

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से जादू बिखेर दिया था. अमीषा की स्टाइल, अदाएं सभी कुछ वायरल रहता है. अमीषा अब फिल्में तो कम करती हैं, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. उनकी तगड़ी नेटवर्थ है.

कितनी है अमीषा पटेल की नेटवर्थ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमीषा की नेटवर्थ 280 करोड़ रुपये है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस से कमाई करती हैं. उनकी मंथली इनकम 2 करोड़ रुपये है. वो प्रमोशनल इवेंट्स भी अटेंड करती हैं. वो स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हैं. अमीषा अपनी परफॉर्मेंस का 25-30 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. इसके अलावा उनके पास किराए की इनकम भी आती है.

अमीषा सोशल मीडिया, एड, स्पोन्सर्स प्रोग्राम से भी कमाई करती हैं. अमीषा इवेंट अटेंड करने का भी 10 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं

View this post on Instagram A post shared by Ameesha Patel (@ameeshapatel9)

अमीषा का बैग कलेक्शन

अमीषा को लग्जरी बैग्स का बहुत शौक है. उनके पास 400 बैग्स का कलेक्शन हैं. जिसमें करोड़ों के बैग्स भी शामिल हैं. फराह खान जब अमीषा के घर गई थीं तो वो शॉक्ड रह गई थीं. अमीषा पटेल के घर में फराह खान उनके लग्जरी बैग कलेक्शन को हक्की-बक्की रह गई थी. अमीषा के बैग कलेक्शन में बिर्किन बैग्स भी शामिल थे.

बता दें कि अमीषा के पास मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट है. इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज उनके पास हैं.

अमीषा पटेल की फिल्में

वर्क फ्रंट पर अमीषा को पिछली बार 2024 में फिल्म तौबा तेरा जलवा में देखा गया था. इस फिल्म में वो लैला खान के रोल में थी. इससे पहले वो मिस्ट्री ऑफ द टैटू में स्पेशल अपीरियंस देती दिखीं. उन्हें फिल्म गदर 2 में भी देखा गया था. 2023 में आई गदर 2 में वो सकीना के रोल में थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी.

अमीषा ने कहो न प्यार है, गदर: एक प्रेम कथा, क्रांति, ये है जलवा, परवाना, वादा, ऐलान, आंखें, भूल भुलैया, रेस 2, भैया सुपरहिट जैसी फिल्में भी की हैं.