हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमीषा पटेल कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ? कहां से कमाती हैं पैसे? जानें एक्ट्रेस की इनकम और नेटवर्थ

अमीषा पटेल कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ? कहां से कमाती हैं पैसे? जानें एक्ट्रेस की इनकम और नेटवर्थ

Ameesha Patel Net Worth: अमीषा पटेल लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनका फैशन सेंस कमाल का है. अमीशा को लग्जरी बैग का भी बहुत शैक है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से जादू बिखेर दिया था. अमीषा की स्टाइल, अदाएं सभी कुछ वायरल रहता है. अमीषा अब फिल्में तो कम करती हैं, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. उनकी तगड़ी नेटवर्थ है. 

कितनी है अमीषा पटेल की नेटवर्थ?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमीषा की नेटवर्थ 280 करोड़ रुपये है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस से कमाई करती हैं. उनकी मंथली इनकम 2 करोड़ रुपये है. वो प्रमोशनल इवेंट्स भी अटेंड करती हैं. वो स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हैं. अमीषा अपनी परफॉर्मेंस का 25-30 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.  इसके अलावा उनके पास किराए की इनकम भी आती है.

अमीषा सोशल मीडिया, एड, स्पोन्सर्स प्रोग्राम से भी कमाई करती हैं. अमीषा इवेंट अटेंड करने का भी 10 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ameesha Patel (@ameeshapatel9)

अमीषा का बैग कलेक्शन

अमीषा को लग्जरी बैग्स का बहुत शौक है. उनके पास 400 बैग्स का कलेक्शन हैं. जिसमें करोड़ों के बैग्स भी शामिल हैं. फराह खान जब अमीषा के घर गई थीं तो वो शॉक्ड रह गई थीं. अमीषा पटेल के घर में फराह खान उनके लग्जरी बैग कलेक्शन को हक्की-बक्की रह गई थी. अमीषा के बैग कलेक्शन में बिर्किन बैग्स भी शामिल थे.

बता दें कि अमीषा के पास मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट है. इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज उनके पास हैं.

अमीषा पटेल की फिल्में
वर्क फ्रंट पर अमीषा को पिछली बार 2024 में फिल्म तौबा तेरा जलवा में देखा गया था. इस फिल्म में वो लैला खान के रोल में थी. इससे पहले वो मिस्ट्री ऑफ द टैटू में स्पेशल अपीरियंस देती दिखीं. उन्हें फिल्म गदर 2 में भी देखा गया था. 2023 में आई गदर 2 में वो सकीना के रोल में थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. 

अमीषा ने कहो न प्यार है, गदर: एक प्रेम कथा, क्रांति, ये है जलवा, परवाना, वादा, ऐलान, आंखें, भूल भुलैया, रेस 2, भैया सुपरहिट जैसी फिल्में भी की हैं. 

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Tags :
Ameesha Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
नौकरी
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई
10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई
हेल्थ
मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक... शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं महिलाएं, ऐसी होती है जर्नी
मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक... शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं महिलाएं, ऐसी होती है जर्नी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget