रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी खूब चर्चा में रही. रश्मिका के ब्राइडल लुक ने लाइमलाइट लूट ली. कपल का वेडिंग म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ. ये वीडियो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बन गया. इसके अलावा रश्मिका का शानदार रिसेप्शन लुक भी वायरल रहा. रश्मिका ने रिसेप्शन लुक में अपनी जड़ों का सम्मान करने का फैसला किया.

उनके इस लुक को स्टाइलिस्ट एमी पटेल ने स्टाइल किया था. रश्मिका ने गहरे लाल रंग की मैसूर क्रेप सिल्क साड़ी पहनी, जिसमें एक शानदार काला बॉर्डर था. ये लुक ट्रेडिशनल सादगी और राजसी ठाठ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन लग रहा था.

बढ़ी मैसूर सिल्क साड़ियों की डिमांड

रिसेप्शन की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होते ही मैसूर सिल्क साड़ियों की डिमांड आसमान छूने लगी है. खबरों की मानें तो ये क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकारी सिल्क संस्थाओं को भारी डिमांड पूरी करने के लिए अपनी ऑनलाइन बिक्री कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी. कई जगहों पर तो लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं ताकि वे इस खास बुनाई वाली साड़ी को खरीद सकें.

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मैसूर सिल्क में लोगों की फिर से जागी इस दिलचस्पी ने बुनकर समुदाय को एक नई रफ्तार दी है. जहां इस अचानक बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए 16 लूम्स चल रहे हैं. कई मास्टर बुनकरों के लिए, इस तेजी का मतलब उनके काम में नई स्थिरता और गर्व की बात है. इसलिए, रश्मिका का रिसेप्शन लुक सिर्फ ब्राइडल फैशन तक ही सीमित नहीं रहा. एक्ट्रेस ने मैसूर सिल्क को फिर से सुर्खियों में लाने में मदद की है. रश्मिका मंदाना ने शादी का एक नया ट्रेंड सेट किया है. रश्मिका के इस लुक को सभी ने बहुत पसंद किया. शादी के बाद से एक्ट्रेस छाई हुई हैं और लगातार अपने प्री-वेडिंग फेस्टिविटी के लुक्स भी शेयर कर रही हैं.