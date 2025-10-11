हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मां रवीना टंडन की अलमारी से चोरी करती हैं राशा थडानी, बेटी ने खुद किया खुलासा

मां रवीना टंडन की अलमारी से चोरी करती हैं राशा थडानी, बेटी ने खुद किया खुलासा

Rasha Thadani Used To Raid Mother Almira: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं. राशा ने खुलासा किया है कि वो अपनी मां की अलमीरा से कुछ चीजें चुराती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 11 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. रवीना की तरह उनकी बेटी राशा भी बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं और हर जगह छाई हुई हैं. राशा का हर अंदाज फैंस को पसंद आता है. राशा बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं और फैंस को अब उनकी बाकी फिल्मों का इंतजार है. राशा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो अपनी मां की अलमारी से चीजें चुराती थीं.

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में राशा ने अपने फैशन सेंस के बारे में बात की. साथ ही उन्होंने एक खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि वो अपनी मां की अलमारी से चीजें चुराया करती थीं. उनकी सबसे बड़ी स्टाइल इंस्पिरेशन उनकी मां रवीना टंडन हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें कैप्रीज ज्यादा पसंद नहीं हैं और उनके लिए आराम सबसे जरूरी है. राशा ने कहा कि जिस चीज में आप सहज नहीं हैं, वो साफ दिखाई देती है, इसलिए आप जो भी पहनें, उसमें आत्मविश्वास से भरपूर रहें.

अलमारी से चुराती थी ये

राशा ने खुलासा किया कि वो मां रवीना टंडन की अलमारी से वो 90 के दशक के सनग्लासेस और बेल्ट चुराती थीं. राशा अभी भी अपने फैशन के लिए छाई हुई हैं. वो सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. मां-बेटी की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है.

राशा ने अमन देवगन के साथ फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया था, जो इस साल जनवरी में रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन इसके गाने बहुत पसंद किए गए थे. राशा के पास इस समय फिल्मों की लाइन लगी हुई है और वो जल्द ही अभय वर्मा के साथ फिल्म 'लाइकी लाइका' में नजर आएंगी, जो 2026 में रिलीज होगी.

राशा की एक्टिंग की बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म में उनकी एक्टिंग से लोग काफी इंप्रेस हुए थे. राशा अपनी मां रवीना टंडन की तरह ही एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं और उनकी मां का पूरा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है.

Published at : 11 Oct 2025 09:59 AM (IST)
