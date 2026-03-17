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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मातृभूमि' के नए सॉन्ग 'चांद देख लेना' का टीजर हुआ रिलीज, दिखी सलमान खान-चित्रांगदा सिंह की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी

'मातृभूमि' के नए सॉन्ग 'चांद देख लेना' का टीजर हुआ रिलीज, दिखी सलमान खान-चित्रांगदा सिंह की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी

सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का तीसरा गाना 'चांद देख लेना' का टीजर रिलीज किया गया है. जिसमें सलमान और चित्रांगदा की शानदार केमेस्ट्री देखने को मिली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 04:13 PM (IST)
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सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का गाना 'मातृभूमि' जबरदस्त सफल रहा. इस गाने ने सभी प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं वेलेंटाइन डे पर रिलीज हुए 'मैं हूं' गाने को भी दर्शकों के ढेर सारे प्यार मिला. वहीं अब सलमान खान फिल्म्स ने फिल्म के तीसरे गाने 'चांद  देख लेना' का टीजर रिलीज कर दिया है.

'मातृभूमि' के नए सॉन्ग 'चांद देख लेना' का टीजर हुआ रिलीज
यह टीजर फिल्म की भावनात्मक दुनिया की एक प्यारी सी झलक दिखाता है. सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया यह गाना उस प्यार का नाम है जो दूरियों, बलिदान और जुदाई के दर्द के बावजूद बना रहता है. टीजर एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी की उस हकीकत को दिखाता है, जो सिर्फ युद्ध के मैदान की बहादुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन रिश्तों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को भी बयां करती है जो घर पर इंतज़ार कर रहे होते हैं.

 
 
 
 
 
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हल्की और दिल को छू लेने वाली झलकियों के ज़रिए, यह टीज़र एक ऐसी प्रेम कहानी पेश करता है जो सब्र और इंतज़ार से बनी है. इसमें चित्रांगदा सिंह का किरदार एक शांत हिम्मत के साथ अपने पति (सलमान खान) का इंतज़ार करता दिखता है, जो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे हैं. यह पल इमोशन्स से भरा है, जो उन अनगिनत परिवारों की कहानी कहता है जो एक सैनिक की ड्यूटी की वजह से अनिश्चितता और दूरियों के बीच जीते हैं.

बदला फिल्म का नाम
बता दें, हाल ही में सलमान खान फिल्म्स ने फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' से बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया है, क्योंकि यह नया नाम उस जज्बे और बलिदान को ज्यादा सच्चाई के साथ पेश करता है. यह फिल्म की कहानी की रूह को दिखाता है और युद्ध के बीच भी इंसानियत को बचाए रखने की बात करता है.

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने किया है, और इसकी कमान निर्देशक अपूर्व लाखिया के हाथों में है. यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और हिम्मत की एक ऐसी कहानी पेश करने का वादा करती है जो सीधे दिल पर असर करेगी. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक बेहद अहम भूमिका में नजर आएंगी.

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Published at : 17 Mar 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh SALMAN KHAN Maatrubhumi: May War Rest In Peace
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