इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिला डालेंगे रणवीर सिंह, दो तो हैं सीक्वल, जानिए नाम

बॉलीवुड के दमदार एक्टर रणवीर सिंह अपनी स्टाइलिश लुक के साथ एक्टिंग से भी लोगों का खूब दिल जीतते हैं. इन दिनों एक्टर ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो संजय दत्त के साथ नजर आएंगे. लेकिन इसके अलावा भी एक्टिग कई फिल्में अगले साल पर्दे पर दस्तक देगी. जो बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर सकते हैं. नीचे देखिए पूरी लिस्ट...

धुरंधर - सबसे पहले बात करते हैं फिल्म 'धुरंधर' की. इसमें रणवीर सिंह एक बार फिर खूंखार अवतार में दिखाई देंगे. एक्टर की ये फिल्म इसी साल यानि 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी होंगे.

बैजू बावरा - इसके बाद संजय दत्त बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बैजू बावरा' में दिखाई देंगे. फिल्म में उनका लीड रोल है. ये फिल्म अगले साल यानि 2026 में रिलीज हो सकती है.

सिम्बा 2 - रणवीर सिंह की 'सिम्बा' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी. इसलिए जल्द ही रोहित शेट्टी एक्टर के साथ फिल्म का दूसरा पार्ट लाने वाले हैं. ये भी अगले साल ही रिलीज हो सकती है.

डॉन 3 - फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' के इन दिनों काफी चर्चे हो रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे. एक्टर के साथ पहली बार कृति सेनन स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी. ये फिल्म भी साल 2026 तक रिलीज हो सकती है.

अंदाज अपना अपना रीमेक - कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और आमिर खान की फिल्म 'अंदाज अपना-अपना' का रीमेक भी आने वाला है. इस फिल्म में भी लीड रोले के लिए रणवीर सिंह का नाम सामने आ रहा है. अगर ऐसा हुआ तो फिल्म में रणवीर का कॉमेडी भरा अंदाज दर्शकों को देखने को मिल सकता है.

शक्तिमान - रणवीर सिंह की पाइपलाइन में ‘शक्तिमान’ फिल्म का भी नाम शामिल है. हालांकि अभी इसपर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में रणवीर ही शक्तिमान का रोल निभाएंगे.

