बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा अपने शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है. हाल में शो में एक्टर अक्षय कुमार ने शिरकत की थी. ऐसे में कीकू शारदा इस एपिसोड में परेश रावल का किरदार ‘बाबूराव’ बने हुए नजर आए. जिसको लेकर अब बवाल मच गया है. इसको लेकर अब प्रोड्यूसर फिरोज ए. नाडियाडवाला की टीम ने नेटफ्लिक्स को एक नोटिस भेजा है. जानिए पूरा मामला....

कपिल के शो पर फिर मंडराया खतरा

दरअसल फिरोज ए. नाडियाडवाला की टीम ने जो नोटिस भेजा है. उसमें आरोप लगाया गया है कि ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में उनके एक आइकॉनिक किरदार का इस्तेमाल बिना पूछे किया गया है. टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस मामले में फिरोज नाडियाडवाला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने नेटफ्लिक्स को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है.

‘बाबूराव’ के किरदार के लिए मिला लीगल नोटिस

बता दें कि हाल ही शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया था. जिसमें अक्षय कुमार के सामने कॉमेडियन कीकू शारदा ‘बाबूराव’ बने हुए नजर आए. अब फिरोज नाडियाडवाला की लीगल टीम ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस से मांग की है कि वो एपिसोड के इस पार्ट को काट दें और सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी इसे हटा दें. साथ ही लिखित रूप में ये वादा भी करें कि वो बिना अनुमति इसका दोबारा यूज नहीं करेंगे. इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर 25 करोड़ रुपये का हर्जाना और मुआवजा दो दिन में नहीं दिया गया, तो फिरोज नाडियाडवाला कानूनी कार्रवाई करेंगे.

किस फिल्म में था ‘बाबूराव’ का किरदार?

बता दें कि ‘बाबूराव’ का रोल दिग्गज एक्टर परेश रावल ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म 'हेरा फेरी' और 'फिर हेरा फेरी' में निभाया था. अब तीनों एकसाथ ‘हेरा फेरी 3’ लेकर आ रहे हैं.

