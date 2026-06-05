आज यानी 5 मई को फिल्ममेकर डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. इसी बीच फराह खान ने आज फिल्म की टीम को अपने घर इनवाइट किया, जिसमें डेविड धवन, पूजा हेगड़े, वरुण धवन और मृणाल ठाकुर नजर आए. फराह के घर सभी ने मिलकर खाना बनाया और बहुत मस्ती की, जिसका व्लॉग खूब वायरल हो रहा हैं. हालांकि फराह और डेविड ने पुराने दिनों को याद करते हुए शूटिंग की कई कहानियां सुनाई.

अनिल कपूर को खुशी नहीं मिलती

हाल ही में अनिल कपूर ने फराह से बात की थी. तो फराह ने डेविड धवन को उनके बारे में कहा, 'अनिल ने मुझसे कहा कि फराह, आजकल जब मैं फिल्म के सेट पर जाता हूं तो पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती. सेट पर काम करने का जो मजा और उत्साह हुआ करता था, वो अब कहीं खो गया है. ऐसा लगता है जैसे उस खुशी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.'

डेविड धवन ने इन स्टार्स की तारीफ की

तभी डेविड धवन ने जवाब देते हुए पुराने दिनों को याद किया और कहा. 'मैंने सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और अनिल कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया है. ये सभी शानदार कलाकार थे. भले ही ये लोग कभी-कभी सेट पर देर से आते थे, लेकिन जब कैमरे के सामने शॉट देते थे तो पूरा यूनिट खुश हो जाता था. दिन के आखिर में हर कोई खुश होकर घर जाता था. अगर लोकेशन में कोई दिक्कत होती थी तो वो कहते थे कोई बात नहीं, यहीं शूट कर लेते हैं. उनमें काम को लेकर एक अलग ही जुनून था.'

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वरुण का पिता बनकर रहेंगे डेविड

बता दें कि डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' आज रिलीज हुई है, जिसे उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा हैं. फिल्म के प्रमोशन के समय डेविड ने खुद एएनआई से बातचीत में हिंट देते हुए सभी को बताया कि 'मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ज्यादा फिल्में करनी चाहिए. हो सकता है कि ये मेरी आखिरी फिल्म हो. इसके बाद मैं सिर्फ वरुण का पिता बनकर रहना चाहता हूं.'

डेविड धवन ने सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अनिल कपूर के साथ कई फिल्में बनाई हैं, जिनमें जुड़वा, बीवी नंबर 1, पार्टनर, मुझसे शादी करोगी, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, बड़े मियां छोटे मियां और अंदाज शामिल हैं.

अनिल कपूर का वर्कफ्रंट

वहीं बात करें अनिल कपूर की, तो वो आने वाले समय में आलिया भट्ट के साथ 'अल्फा' में नजर आने वाले हैं, जिसका निर्देशन शिव रवैल ने किया हैं. इसमें आलिया और अनिल कपूर के अलावा शरवरी और बॉबी देओल भी लीड रोल में होंगे. ये एक स्पाई फिल्म हैं, जो 3 जुलाई को रिलीज होने वाली हैं.

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