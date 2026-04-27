बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बीते कुछ महीनों से अपनी फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर खूब चर्चा में है. इस फिल्म के उनके किरदार हमजा की खूब तारीफ हुई है और इसे अब तक का सबसे शानदार किरदार माना जा रहा है. खुद रणवीर सिंह ने भी इस बात को माना कि उनका किरदार बहुत मुश्किल था. इसी बीच उनके बिजनेस पार्टनर निकुंज बियानी ने भी उनके किरदार को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

रणवीर के लिए मुश्किल था रोल

मेंस एक्सपी के साथ एक इंटरव्यू में रणवीर के बिजनेस पार्टनर निकुंज बियानी ने कहा, 'मैंने धुरंधर के दोनों पार्ट पहले दिन पहला शो देखा था और मुझे फिल्म बहुत पसंद आई है. खासकर धुरंधर 2: द रिवेंज मेरे लिए अब तक की सबसे शानदार फिल्म है. एक बार रणवीर से मेरी बात हो रही थी, तब हमने पूछा कि क्या वो फिर कभी खिलजी जितना मुश्किल रोल करेंगे? इस पर रणवीर ने कहा कि ये किरदार उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग था. इस रोल के लिए उन्हें बहुत गहराई में जाना पड़ा और 300% देना पड़ा, ये बहुत थकाने वाला अनुभव था.'

रणवीर ने किया खुलासा

इससे पहले 2019 में इंडिया टुडे के साथ बातचीत में रणवीर ने खिलजी के किरदार के बारे में कहा था कि 'मैंने 21 दिन तक खुद को कमरे में बंद रखा. मैं पूरी तरह अकेला हो गया था, ताकि किरदार में ढल सकूं. मैं अलाउद्दीन खिलजी से खुद को जोड़ नहीं पाता, उसकी सोच, लालच और महत्वाकांक्षा मेरे स्वभाव से अलग है, इसलिए मुझे अपने अंदर के अंधेरे हिस्सों को बाहर निकालना पड़ा.' इसके अलावा रणवीर ने बताया कि जब पद्मावत उन्हें मिली, तो लोगों ने कहा था कि एक हीरो को ऐसे किरदार नहीं करने चाहिए. लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज वो इस फैसले से खुश है क्योंकि वो हिट रही.

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फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि निकुंज ने रणवीर के पर्सनैलिटी के बारे में भी खुलकर बताया कि लोग रणवीर को एक एनर्जेटिक स्टार के रूप में देखते हैं, लेकिन वो हर छोटी-बड़ी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हैं और बहुत सोच-समझकर काम करते हैं. वहीं धुरंधर 2, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है. फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 1800 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. इसमें रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार नजर आए थे.

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