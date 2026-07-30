'त्रेता युग में ऐसे कपड़े...', ग्लैमरस शूर्पणखा को देख 'रामायण' के कॉस्ट्यूम पर उठे सवाल

'त्रेता युग में ऐसे कपड़े...', ग्लैमरस शूर्पणखा, कैकई की मॉडर्न साड़ी, 'रामायण' के कॉस्ट्यूम को लेकर उठे सवाल
रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं.
रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. ट्रेलर 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर रिलीज हुआ. ट्रेलर को फैंस ने मिक्स रिस्पॉन्स दिया है. रणबीर कपूर से लेकर अरुण गोविल तक को पसंद किया जा रहा है. हालांकि, ट्रेलर के कुछ कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम को लेकर मीम्स बन रहे हैं. फैंस शूर्पणखा के लुक का भी मजाक बना रहे हैं.
शूर्पणखा का रिवीलिंग लुक
फिल्म में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का रोल प्ले कर रहे हैं. शूर्पणखा का लुक काफी रिवीलिंग और ग्लैमरस दिखाया गया है. उन्हें स्ट्रैपलेस आउटफिट में देखा गया. वीडियोज में रकुल अपना परफेक्ट फ्लॉन्ट करती दिखीं. यूजर्स उनके इस लुक का मजाक बनाते दिखे. एक यूजर ने लिखा- त्रेता युग में लिप फिलर कौन करवाता था. इस तरह के कपड़े कौन पहनता था.
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
साड़ी विद कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज में कैकई
फिल्म में लारा दत्ता के लुक को लेकर भी चर्चा हो रही है. फिल्म में लारा कैकई के रोल में दिखी हैं. वो एक सीन में वाइन कलर की सिल्क साड़ी और ग्रीन ब्लाउज में नजर आईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई थी. मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी लगाए दिखीं. उनके लुक को देखकर एक यूजर ने लिखा- त्रेता युग में प्लेन सिल्क साड़ी, उसमें हैवी स्टोन वर्क और साथ में कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज कौन पहनता था.
Did women used to wear blouse & saree like this in Treat yuga???— Debi (@WhoDebi) July 30, 2026
What is this ??
Otherwise I liked the trailer but this saree style is giving Ekta Kapoor serial vibes 😒#RamayanaTrailer #Ramayana pic.twitter.com/vMBYfjRSyw
Who used to design plain raw silk saree with heavy stone embroidery and contrast blouse in Treta Yug😭#Ramayana pic.twitter.com/e5ysK0ntu0— Ayushi (@Ayushihihaha) July 30, 2026
women fits in Ramayana seems too modern pic.twitter.com/d2aj2QlMYy— nysa (@chalkalaana) July 30, 2026
From the demoness Shoorpanakha to the most beautiful, elegant & classy Shoorpanakha👌— Morvin Edward (@morvinedward) July 30, 2026
what a remarkable transformation of the character🔥
Can we call this a directors brilliance?🧐#RakulPreetSingh looks absolutely menacing yet captivating✨✨✨#Ramayana #Yash #RanbirKapoor pic.twitter.com/FPi5tRbHOY
यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
वहीं एक यूजर ने लिखा- रामायण में जितनी भी महिलाएं दिखीं वो बहुत मॉडर्न हैं. फिल्म में मां सीता का रोल एक्ट्रेस साई पल्लवी निभा रही हैं. साई पल्लवी को भी प्लेन साड़ी को कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज में देखा गया. उनके लुक को लेकर भी यूजर्स ये ही सवाल कर रहे हैं. कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि एकता कपूर के सीरियल वाली वाइब आ रही है. यूजर ने लिखा- त्रेता युग में महिलाएं ऐसी साड़ी और ब्लाउज पहनती थी क्या? बाकी ट्रेलर अच्चा है, लेकिन साड़ी एकता कपूर के सीरियल वाली वाइब दे रही है.
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
फिल्म को नितेश तिवारी ने बनाया है. इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं. वहीं मां सीता के रोल में साई पल्लवी. फिल्म में यश रावण के किरादर में हैं. वहीं सनी देओल हनुमान के रोल में दिखेंगे. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. एक्टर अरुण गोविल दशरथ का किरदार निभा रहे हैं.
अरुण गोविल को भगवान राम के रोल के लिए जाना जाता है. रामानंद सागर की 'रामायण' में राम के रोल में दिखे थे.