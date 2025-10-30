रणबीर कपूर के 'पोंछ दो' कमेंट ने लूट ली लाइमलाइट, आलिया का मेकअप वीडियो हुआ ट्रेंड

आलिया भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजेदार और ताजगी भरा मेकअप वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी विकेशन की मस्ती दिखा रही हैं. अपनी सरलता और नेचुरल लुक के लिए मशहूर, उन्होंने "आंखें, होंठ और हेयरफ्लिप्स" नाम का छोटा क्लिप पोस्ट किया है, जहां उन्होंने फैंस को अपने हेयरफ्लिप्स पर ध्यान देने के लिए कहा.

आलिया के कैजुअल लुक और हेयरफ्लिप्स ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

आलिया ने वीडियो में एक कैजुअल और सिम्पल लुक में थी, उनके गीले बाल खुले हुए थे और वह उन्हें मस्ती से झटक रही थीं. वीडियो में बालों के झटकों की गिनती दिखाई गई, जिससे यह एक मजेदार चैलेंज जैसा बन गया. फैंस ने उनके नेचुरल लुक और अंदाज की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने उनके पति रणबीर कपूर से जुड़ा पुराना वायरल किस्सा भी याद दिलाया

'इसे पोंछ दो' कमेंट ने सोशल मीडिया पर वीडियो बना दिया वायरल

आलिया के झटपट और ग्लैमरस लुक की कई फैंस ने तारीफ की, लेकिन कुछ ने उनके मेकअप को बीच में पोंछने के मजाक को भी मिस नहीं किया. एक कमेंट में लिखा गया, "रणबीर के पीछे 'इसे पोंछ दो' चिल्लाने का सीन याद आ गया," जबकि दूसरे ने कहा, "वह सच में सब कुछ पोंछ रही है."

ये मजेदार रिएक्शन उस इंटरव्यू से जुड़ा है जिसमें आलिया ने बताया था कि रणबीर को उनके नेचुरल होंठों का रंग पसंद है और वह अक्सर लिपस्टिक हटाने के लिए कहते थे. इस पर फैंस की रिएक्शन मिली-जुली रही.कुछ ने इसे कंट्रोलिंग बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ उनकी पसंद बताया.

अब तक का सबसे प्यारा मेकअप ट्यूटोरियल

आलिया भट्ट का मेकअप सिंपल और आसानी से फॉलो करने लायक था, जिसमें उन्होंने हल्का ब्लश, न्यूड ब्राउन आईशैडो, मस्कारा और न्यूड लिपस्टिक का इस्तेमाल किया, जिससे लुक फ्रेश और वेकेशन के लिए परफेक्ट लग रहा था.

वीडियो में बाल झटकते ही फैंस ने इसे अब तक का सबसे प्यारा मेकअप ट्यूटोरियल बताया. वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया इन दिनों अपनी अगली जासूसी फिल्म 'अल्फा' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी.