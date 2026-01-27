रणबीर कपूर ने 'एनिमल' के सीक्वल को लेकर दिया बड़ा हिंट, क्या फैंस को जल्दी मिलेगी खुशखबरी?

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनके पास इस समय कई बड़ी फिल्में हैं जिनकी तैयारियों में लगे हुए हैं. रणबीर के दो बड़े प्रोजेक्ट संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की रामायण हैं. इसके अलावा वो साल 2023 में आई एनिमल के सीक्वल में भी नजर आएंगे. रणबीर कपूर ने एनिमल के सीक्वल को लेकर एक अपडेट दे दिया है जिसके बाद से फैंस बहुत खुश हो गए हैं.

रणबीर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म स्पिरिट पर फोकस कर रहे हैं. डेडलाइन हॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में जब रणबीर से एनिमल पार्क के प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- डायरेक्टर इस समय दूसरी फिल्म बना रहे हैं. हम इस फिल्म को 2027 में शुरू कर सकते हैंय

एनिमल के सीक्वल को लेकर दी हिंट

जब रणबीर से एनिमल के सीक्वल की स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- 'संदीप ने बस इस बात का इशारा दिया है कि वो असल में फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं. वो इसे तीन हिस्सों में बनाना चाहते हैं. दूसरे हिस्से का नाम 'एनिमल पार्क' है. हम पहली फिल्म से ही आइडिया शेयर कर रहे हैं कि उस कहानी को कैसे आगे बढ़ाएं. ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि अब मुझे दो किरदार निभाने को मिलेंगे, विलेन और हीरो. तो ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और डायरेक्टर भी बहुत ओरिजिनल हैं, और मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं.'

रणबीर का होगा डबल रोल

णबीर कपूर से पूछा गया कि जिन्होंने एनिमल फिल्म नहीं देखी है, उनके लिए वो बताएं कि फिल्म में उन्होंने डबल रोल क्यों किया है. उन्होंने बताया कि विलेन प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, खुद को बॉडी डबल में बदल लेता है और आखिरकार हीरो जैसा दिखने लगता है.

