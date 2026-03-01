हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Malamaal Weekly: साल 2006 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ ने दर्शकों को खूब हंसाया था. अब करीब 20 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसकी पुष्टि खुद एक्टर परेश रावल ने कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 03:34 PM (IST)
साल 2006 में निर्देशक प्रियदर्शन एक अलग ही अंदाज की कॉमेडी लेकर आए थे. फिल्म थी ‘मालामाल वीकली’, जो एक छोटे से गांव की कहानी थी, जहां लॉटरी का एक टिकट पूरे गांव में लालच और हंसी-ठिठोली का कारण बन जाता है. एक अनक्लेम्ड टिकट के चक्कर में पड़ोसी ही एक-दूसरे के खिलाफ चालें चलने लगते हैं.

इस फिल्म में दिवंगत एक्टर ओम पुरी, राजपाल यादव और रितेश देशमुख जैसे कलाकारों ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया था. अब करीब 20 साल बाद इस अंडररेटेड हिट फिल्म को सीक्वल के रूप में एक बार फिर बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी की जा रही है.

‘मालामाल वीकली’ का आएगा सीक्वल
सुपरहिट कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ अब एक बार फिर चर्चा में है. खबर है कि इसका सीक्वल बनने जा रहा है. हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म के दिग्गज एक्टर परेश रावल ने इस खबर पर मुहर लगा दी है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'हां, ये सच है. मैं ये फिल्म कर रहा हूं.' करीब 20 साल बाद लीलाराम के उस मजेदार किरदार को दोबारा पर्दे पर देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है.

दिलचस्प बात ये है कि साल 2012 में प्रियदर्शन ‘कमाल धमाल मालामाल’ नाम की फिल्म लेकर आए थे, जिसे उस वक्त ‘मालामाल वीकली’ का रीबूट माना गया था. उस फिल्म में भी परेश रावल, राजपाल यादव, ओम पुरी और नाना पाटेकर जैसे मंझे हुए कलाकारों की टोली नजर आई थी.
 
‘मालामाल वीकली’ की कहानी
इस फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव के इकलौते पढ़े-लिखे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पता चलता है कि गांव के एक शख्स ने 1 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती है, लेकिन उसकी अचानक मौत हो चुकी है. इसके बाद शुरू होती है लालच, चालाकी और मजेदार साजिशों की ऐसी कड़ी, जिसमें गांव वाले लॉटरी इंस्पेक्टर से मौत छिपाने और इनाम की रकम हथियाने की कोशिश करते हैं.

20 साल बाद लौटेगी ‘मालामाल वीकली’, परेश रावल ने सीक्वल पर लगाई मुहर

परेश रावल का वर्क फ्रंट
परेश रावल के वर्क फ्रंट की बात करें तो आने वाले समय में वे कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. वो इन दिनों ‘भागम भाग 2’ को लेकर भी सुर्खियों में हैं, जो 2006 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल है. हालांकि, इस बार फिल्म में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अपकमिंग पार्ट में गोविंदा की जगह अब मनोज बाजपेयी नजर आएंगे.
 
जल्द ही परेश रावल निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी और इसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है. इसके अलावा परेश रावल ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘हेरा फेरी 3’ में भी अक्षय कुमार के साथ दिखाई देंगे, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है.
Published at : 01 Mar 2026 03:34 PM (IST)
Paresh Rawal Malamaal Weekly
Embed widget