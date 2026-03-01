20 साल बाद लौटेगी ‘मालामाल वीकली’, परेश रावल ने सीक्वल पर लगाई मुहर

इस फिल्म में दिवंगत एक्टर ओम पुरी, राजपाल यादव और रितेश देशमुख जैसे कलाकारों ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया था. अब करीब 20 साल बाद इस अंडररेटेड हिट फिल्म को सीक्वल के रूप में एक बार फिर बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी की जा रही है.

साल 2006 में निर्देशक प्रियदर्शन एक अलग ही अंदाज की कॉमेडी लेकर आए थे. फिल्म थी ‘मालामाल वीकली’, जो एक छोटे से गांव की कहानी थी, जहां लॉटरी का एक टिकट पूरे गांव में लालच और हंसी-ठिठोली का कारण बन जाता है. एक अनक्लेम्ड टिकट के चक्कर में पड़ोसी ही एक-दूसरे के खिलाफ चालें चलने लगते हैं.

‘मालामाल वीकली’ का आएगा सीक्वल

सुपरहिट कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ अब एक बार फिर चर्चा में है. खबर है कि इसका सीक्वल बनने जा रहा है. हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म के दिग्गज एक्टर परेश रावल ने इस खबर पर मुहर लगा दी है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'हां, ये सच है. मैं ये फिल्म कर रहा हूं.' करीब 20 साल बाद लीलाराम के उस मजेदार किरदार को दोबारा पर्दे पर देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है.

दिलचस्प बात ये है कि साल 2012 में प्रियदर्शन ‘कमाल धमाल मालामाल’ नाम की फिल्म लेकर आए थे, जिसे उस वक्त ‘मालामाल वीकली’ का रीबूट माना गया था. उस फिल्म में भी परेश रावल, राजपाल यादव, ओम पुरी और नाना पाटेकर जैसे मंझे हुए कलाकारों की टोली नजर आई थी.