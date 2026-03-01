हंगामे में बदला करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट, खराब मैनेजमेंट पर भड़के फैंस, वीडियो वायरल

एंट्री बैंड को लेकर हुआ बवाल

एक और वीडियो में एक सोशल मीडिया यूजर ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने काउंटर से पास और रिस्टबैंड छीन लिए और उन्हें बाहर हाई प्राइज में बेचना शुरू कर दिया. वहीं, कई ऐसे लोग भी नजर आए जिन्होंने दावा किया कि उनके पास टिकट होने के बावजूद उन्हें एंट्री बैंड नहीं मिला. वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'करण औजला दिल्ली कॉन्सर्ट के नज़ारे. भीड़ ने टिकट काउंटर तोड़ दिए और सारे पास ले लिए. मौके पर मौजूद आयोजकों को वहां से भागना पड़ा.'

हाथापई पर उतरे लोग

मौके से सामने आए कई वीडियो में अफरा-तफरी का आलम साफ दिखाई देता है. कुछ क्लिप्स में बॉक्स ऑफिस काउंटर को नुकसान पहुंचा हुआ दिखा, तो कुछ में दर्शकों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प होती नजर आई. एक वीडियो में तो वीआईपी सेक्शन के अंदर भी लड़ाई होते हुए दिखाई दी, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई.

