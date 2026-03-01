हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहंगामे में बदला करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट, खराब मैनेजमेंट पर भड़के फैंस, वीडियो वायरल

हंगामे में बदला करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट, खराब मैनेजमेंट पर भड़के फैंस, वीडियो वायरल

हाल ही में दिल्ली में पॉपुलर सिंगर करण औजला का कॉन्सर्ट हुआ, जिसके कई वीडियोज सामने आ रहे हैं. कॉन्सर्ट में खराब मैनेजमेंट की वजह से काफी बवाल भी हुआ जिससे फैंस काफी नराज नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों अपने लाइव शोज़ को लेकर चर्चा में हैं. उनके कॉन्सर्ट्स में हर बार हजारों फैंस की भीड़ उमड़ती है और जबरदस्त माहौल देखने को मिलता है. हाल ही में 28 फरवरी को उनका एक कॉन्सर्ट दिल्ली में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. वहीं खराब मैनेजमेंट की वजह से कॉन्सर्ट हंगामे में बदल गया, जिससे फैंस काफी निराश और नाराज नजर आए. जो शाम हाई-एनर्जी म्यूजिकल नाइट होने वाली थी, वह लंबी देरी, मारपीट और कई रुकावटों की वजह से खराब एक्सपीरियंस बन गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में कॉन्सर्ट के दौरान का अफरा-तफरी भरा माहौल साफ दिखाई दे रहा है. कुछ लोग तो यह दावा भी कर रहे हैं कि कई लोग जबरन कॉन्सर्ट में घुस गए. वहीं, कुछ क्लिप्स में दर्शकों के बीच धक्का-मुक्की के सीन भी सामने आए हैं. ये कॉन्सर्ट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था.

हंगामे में बदला करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट
एक वीडियो में बॉक्स ऑफिस के सामने भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां लोग अपनी एंट्री बैंड मांगते नजर आ रहे हैं और पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि कुछ लोगों ने बॉक्स ऑफिस से पास और बैंड छीन लिए और उन्हें मौके पर ही ज्यादा कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, जबकि कई ऐसे लोग, जिन्होंने टिकट खरीदी थी, उन्हें एंट्री बैंड ही नहीं मिला.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक यूजर ने इवेंट मैनेजमेंट पर सवाल उठाए. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि करण औजला के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए इवेंट मैनेजमेंट बेहद खराब रहा. लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ा, भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और एंट्री बैंड तक जारी नहीं किए गए. यूजर ने यह भी नाराजगी जताई कि उन्होंने 6 हजार रुपये चुकाए, लेकिन बदले में बेहद खराब एक्सपीरियंस मिला.

एंट्री बैंड को लेकर हुआ बवाल
एक और वीडियो में एक सोशल मीडिया यूजर ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने काउंटर से पास और रिस्टबैंड छीन लिए और उन्हें बाहर हाई प्राइज में बेचना शुरू कर दिया. वहीं, कई ऐसे लोग भी नजर आए जिन्होंने दावा किया कि उनके पास टिकट होने के बावजूद उन्हें एंट्री बैंड नहीं मिला. वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'करण औजला दिल्ली कॉन्सर्ट के नज़ारे. भीड़ ने टिकट काउंटर तोड़ दिए और सारे पास ले लिए. मौके पर मौजूद आयोजकों को वहां से भागना पड़ा.'

हाथापई पर उतरे लोग
मौके से सामने आए कई वीडियो में अफरा-तफरी का आलम साफ दिखाई देता है. कुछ क्लिप्स में बॉक्स ऑफिस काउंटर को नुकसान पहुंचा हुआ दिखा, तो कुछ में दर्शकों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प होती नजर आई. एक वीडियो में तो वीआईपी सेक्शन के अंदर भी लड़ाई होते हुए दिखाई दी, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @alter.enanthate

एक यूजर ने कहा 'कॉन्सर्ट तो अच्छा था, लेकिन इंतज़ाम ठीक नहीं थे. वहां न पुलिस दिखी और न ही सही सुरक्षा थी.' दूसरे ने लिखा 'ऐसे हालात देखकर लगता है कि क्या हमारा देश बड़े कॉन्सर्ट के लिए तैयार है? लोगों के टिकट छीन लेना और अंदर झगड़ा करना बिल्कुल गलत है.' एक और यूजर ने कहा 'जब स्टेडियम में 35-40 हजार लोगों की जगह है और अंदर 70 हजार लोग भर दिए जाएं, तो ऐसा हंगामा होना तय है.'

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Karan Aujla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
हंगामे में बदला करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट, खराब मैनेजमेंट पर भड़के फैंस, वीडियो वायरल
हंगामे में बदला करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट, खराब मैनेजमेंट पर भड़के फैंस, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे
2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे
बॉलीवुड
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
बॉलीवुड
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' ने रिलीज से पहले ही बजट के 70% वसूले, जानें कैसे?
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' ने रिलीज से पहले ही बजट के 70% वसूले, जानें कैसे?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Khamenai की मौत के बाद चीन ने इजरायल से की अपील। Trump । Netnyahu | Breaking
बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत के बाद Dubai में ईरानी सेना ने दागी मिसाइलें | Netanyahu
US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Coughing At Night: रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget