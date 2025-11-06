रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली बेटी राहा कपूर 6 नवंबर को तीन साल की हो चुकी हैं. ऐसे कपल ने एक शानदार पार्टी रखी. जिसमें पूरी फैमिली ने एकसाथ जश्न मनाया. राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन में मौसी शाहीन से लेकर रानी मुखर्जी तक कई स्टार्स भी शामिल हुए. अब इस ग्रैंड पार्टी की इनसाइड तस्वीरें राहा की दादी यानि दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

नीतू कपूर ने शेयर की राहा के बर्थडे की तस्वीर

नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राहा कपूर के बर्थडे की तीन इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में से पहली में नीतू कपूर अपनी फैमिली और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी संग गपशप करते हुए नजर आ रही हैं. दूसरी फोटो में राहा की दादी, नानी और मौसी शाहीन भट्ट एकसाथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. इनके अलावा तस्वीर में कपूर फैमिली के कुछ करीबी दोस्त भी नजर आ रहे हैं. राहा की पार्टी की ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.





बर्थडे पार्टी में हुआ पेपा पिग का शो

इन तस्वीरों के अलावा राहा के बर्थडे से एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कुछ बच्चे पॉपुलर कार्टून पेपा पिग का शो एंजॉय करते हुए नजर आए. ये देखकर इतना तो साफ हो गया कि राहा की पार्टी में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने खूब एंजॉय किया है.

कब हुई थी आलिया-रणबीर की शादी?

आलिया भट्ट ने कुछ साल की डेटिंग के बाद बॉलीवुड के हैंडसम स्टार रणबीर कपूर संग शादी की थी. दोनों की शादी साल 2022 में शादी की थी. उसी साल कपल ने एक बेटी का वेलकम किया. जिसका जन्म 6 नवंबर को हुआ था. कपल ने अपनी लाडली का नाम राहा कपूर रखा. राहा को आलिया और रणबीर अब लाइमलाइट से दूर रखते हैं.

ये भी पढ़ें -

एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें कहां से होती है तगड़ी कमाई