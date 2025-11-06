हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराहा के बर्थडे पर रणबीर-आलिया ने रखी ग्रैंड पार्टी, कपूर फैमिली समेत ये स्टार्स हुए शामिल, दादी नीतू ने दिखाई झलक

राहा के बर्थडे पर रणबीर-आलिया ने रखी ग्रैंड पार्टी, कपूर फैमिली समेत ये स्टार्स हुए शामिल, दादी नीतू ने दिखाई झलक

Raha Kapoor Birthday Inside Pics: राहा कपूर के तीसरे बर्थडे पर कपूर फैमिली ने एक शानदार पार्टी रखी. जिसमें पूरे खानदान समेत कई स्टार्स भी शामिल हुए. इनसाइड तस्वीरें आई सामने...

By : सखी चौधरी | Updated at : 06 Nov 2025 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली बेटी राहा कपूर 6 नवंबर को तीन साल की हो चुकी हैं. ऐसे कपल ने एक शानदार पार्टी रखी. जिसमें पूरी फैमिली ने एकसाथ जश्न मनाया. राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन में मौसी शाहीन से लेकर रानी मुखर्जी तक कई स्टार्स भी शामिल हुए. अब इस ग्रैंड पार्टी की इनसाइड तस्वीरें राहा की दादी यानि दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

नीतू कपूर ने शेयर की राहा के बर्थडे की तस्वीर

नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राहा कपूर के बर्थडे की तीन इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में से पहली में नीतू कपूर अपनी फैमिली और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी संग गपशप करते हुए नजर आ रही हैं. दूसरी फोटो में राहा की दादी, नानी और मौसी शाहीन भट्ट एकसाथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. इनके अलावा तस्वीर में कपूर फैमिली के कुछ करीबी दोस्त भी नजर आ रहे हैं. राहा की पार्टी की ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.


राहा के बर्थडे पर रणबीर-आलिया ने रखी ग्रैंड पार्टी, कपूर फैमिली समेत ये स्टार्स हुए शामिल, दादी नीतू ने दिखाई झलक

बर्थडे पार्टी में हुआ पेपा पिग का शो

इन तस्वीरों के अलावा राहा के बर्थडे से एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कुछ बच्चे पॉपुलर कार्टून पेपा पिग का शो एंजॉय करते हुए नजर आए. ये देखकर इतना तो साफ हो गया कि राहा की पार्टी में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने खूब एंजॉय किया है. 

कब हुई थी आलिया-रणबीर की शादी?

आलिया भट्ट ने कुछ साल की डेटिंग के बाद बॉलीवुड के हैंडसम स्टार रणबीर कपूर संग शादी की थी. दोनों की शादी साल 2022 में शादी की थी. उसी साल कपल ने एक बेटी का वेलकम किया. जिसका जन्म 6 नवंबर को हुआ था. कपल ने अपनी लाडली का नाम राहा कपूर रखा. राहा को आलिया और रणबीर अब लाइमलाइट से दूर रखते हैं.

ये भी पढ़ें - 

एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें कहां से होती है तगड़ी कमाई

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 06 Nov 2025 09:56 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Bollywood Alia Bhatt Raha Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
BJP महिला प्रवक्ता को युवक ने दिखाई आंख..तो Chitra Tripathi ने लगाई फटकार
वोटिंग के बीच क्यों हुआ Deputy CM Vijay Sinha के काफिले पर हमला?
Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
विश्व
कामयाब हुआ ट्रंप का C5+1 प्लान तो बढ़ जाएगी पुतिन-जिनपिंग की टेंशन, अमेरिका ने बिछाया जाल
कामयाब हुआ ट्रंप का C5+1 प्लान तो बढ़ जाएगी पुतिन-जिनपिंग की टेंशन, अमेरिका ने बिछाया जाल
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
क्या पहली पत्नी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता मुस्लिम शख्स, क्या है कानून?
क्या पहली पत्नी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता मुस्लिम शख्स, क्या है कानून?
ट्रेंडिंग
किसी ने कहा कुंभकर्ण की बहन तो किसी ने बताया खली की बीवी, इस लड़की की लंबाई कर देगी हैरान- देखें वायरल वीडियो
किसी ने कहा कुंभकर्ण की बहन तो किसी ने बताया खली की बीवी, इस लड़की की लंबाई कर देगी हैरान- देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget