फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा के डायरेक्‍शन में बन रही फिल्म जय हनुमान को लेकर एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स मुताबिक, इस फिल्म में अभिनेता राणा दग्गुबाती की एंट्री हो सकती है. हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा जोरों पर है.

कन्नड़ फिल्म ने दुनियाभर में मचाया धमाल, कैसे?

फिल्म निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने पिछले साल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी. यह फिल्म मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी थी, लेकिन इसे पूरे देश और विदेश में पसंद किया गया. फिल्म ने दुनियाभर में 852 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब ऋषभ शेट्टी अपनी नई फिल्म जय हनुमान की तैयारी में लगे हैं. कुछ समय पहले इसका पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें वह भगवान हनुमान के रूप में नजर आए. पोस्टर को देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए थे. यह फिल्म साल 2024 में आई पौराणिक एक्शन ड्रामा हनुमान का सीक्वल बताई जा रही है.

क्या ‘जय हनुमान’ में होगी राणा दग्गुबाती की धमाकेदार एंट्री?

रिपोर्ट के अनुसार, राणा दग्गुबाती को इस फिल्म में एक अहम किरदार के लिए संपर्क किया गया है. बताया जा रहा है कि बातचीत आखिरी दौर में है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो राणा मार्च या अप्रैल 2026 से फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं.

राणा दग्गुबाती इससे पहले बाहुबली फिल्म में भल्लालदेव के रोल से काफी लोकप्रिय हुए थे. ऐसे में अगर वह जय हनुमान से जुड़ते हैं, तो फिल्म को और भी बड़ा स्तर मिल सकता है. हालांकि उनके किरदार के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या ‘जय हनुमान’ का लॉन्च इवेंट होगा साल का सबसे बड़ा कार्यक्रम?

खबरें हैं कि जय हनुमान का भव्य लॉन्च 22 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक शहर हम्पी में किया जाएगा. मेकर्स इस मौके को खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं. फिल्म को लेकर फैंस में अभी से काफी उत्साह है. अब सबकी नजर आधिकारिक घोषणा और लॉन्च इवेंट पर टिकी हुई है.

जय हनुमान एक बड़ी पौराणिक फिल्म साबित हो सकती है. ऋषभ शेट्टी के साथ अगर राणा दग्गुबाती भी जुड़ते हैं, तो यह फिल्म और भी खास बन जाएगी. अब देखना होगा कि 22 फरवरी को लॉन्च इवेंट में क्या बड़ी घोषणा होती है.