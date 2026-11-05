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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' से सामने आई हनुमान जी की पहली झलक, गदा उठाकर दहाड़ते दिखे सनी देओल

'रामायण' से सामने आई हनुमान जी की पहली झलक, गदा उठाकर दहाड़ते दिखे सनी देओल

'रामायण' की रिलीज के साथ ही सनी देओल की फिल्म से पहली झलक सामने आ चुकी है. इसमें वो हाथ में गदा उठाए हुए और भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए दिखाई दिए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Nov 2026 09:26 AM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' आज यानी 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. दो पार्ट में बन रही मूवी में दिग्गज एक्टर सनी देओल हनुमान जी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, हालांकि अब तक टीजर और ट्रेलर आदि में उनकी कोई ऑफिशियल झलक सामने नहीं आई थी. क्योंकि कहा जा रहा था कि दो पार्ट की मूवी में सनी देओल का हनुमान जी के रूप में इंट्रोडक्शन दूसरे पार्ट में होगा. हालांकि अब रामायण की रिलीज पर सनी की फिल्म से दमदार झलक सामने आ चुकी है.

गदा उठाए नजर आए आए सनी देओल

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रामायण की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म के कई सीन वायरल हो रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने रामायण से सनी देओल की झलक का भी खुलासा कर दिया है. हालांकि सनी देओल पहले पार्ट में नजर नहीं आए हैं, बल्कि उनकी झलक फिल्म के आखिरी में 'पोस्ट-क्रेडिट सीन' में दिखाई दी है.

हनुमान जी की भूमिका निभा रहे सनी देओल का चेहरा तो नजर नहीं आया है, हालांकि जो झलक सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हनुमान जी युद्ध के किसी सीन में दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें सनी देओल की बैक साइड दिखाई गई है. उन्होंने अपने हाथ में गदा उठा रखा है. वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए और भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाया. इस दौरान दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बज रहा है. 

दूसरे पार्ट में धूम मचाएंगे सनी देओल

सनी देओल की एंट्री रामयण के दूसरे पार्ट में होगी. बता दें कि पहले दूसरा पार्ट पहले साल 2027 की दिवाली पर आने वाला था, हालांकि बाद में खबरें आईं कि अब ये इस मौके पर रिलीज नहीं होगा. मेकर्स ने बाद में दूसरे पार्ट के लिए नई रिलीज डेट का ऐलान भी नहीं किया.

'रामायण' के बारे में

रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. फिल्म ने रणबीर ने भगवान श्री राम, साई पल्लवी ने माता सीता, यश ने रावण का और रवि दुबे ने लक्ष्मण जी का रोल निभाया है. रामायण के दोनों पार्ट पर मेकर्स ने 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Ramayana
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