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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में 36 लाख से ज्यादा बिके टिकट, कमाई 130 करोड़ के पार

'रामायण' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में 36 लाख से ज्यादा बिके टिकट, कमाई 130 करोड़ के पार

Ramayana Advance Booking: रणबीर कपूर की 'रामायण' ने एडवांस बुकिंग में तहलका मचा दिया है. इसन ओवरऑल प्री सेल से 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायण'  गुरुवार, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. उससे पहले इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क'के मुताबिक, फिल्म की 29 लाख से ज्यादा टिकटें एडवांस में बिक चुकी हैं और इसके भारत में अपने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. एडवांस बुकिंग के ये मजबूत आंकड़े दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट को दर्शाते हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की एक शानदार शुरुआत होने की उम्मीद है.

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और यश रावण के रूप में नज़र आएंगे. आइए जानते हैं कि एडवांस टिकट बिक्री के जरिए इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है.

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'रामायण' की एडवांस बुकिंग 100 करोड़ रुपये के पार
ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' के आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण पार्ट 1' (जिसे 'रामायण: राइज़ ऑफ़ अ लीजेंड' भी कहा जा रहा है) ने रिलीज से पहले ही भारत भर में शानदार कारोबार कर लिया है. फिल्म की थिएटर में रिलीज़ से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है. 5 नवंबर को सुबह 7 बजे तक, 36.37 लाख टिकटों की बिक्री से फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों की एडवांस बुकिंग से 130.12 करोड़ रुपये की कमाई की है (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर यह आंकड़ा 105.12 करोड़ रुपये है)

'रामायण' की पहले दिन की एडवांस बुकिंग
वहीं 'रामायण पार्ट 1' की पहले दिन की एडवांस बुकिंग का कलेक्शन भी 50 करोड़ के पार पहुंच गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण पार्ट 1' ने गुरुवार सुबह 7 बजे तक इसके  26 हजार 615 शोज के लिए 14.05 लाख टिकटों की प्री सेल हुई है. इसी के साथ इसने प्री सेल से बिना ब्लॉक सीटों के 42.96 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री सेल की कमाई 50.08 करोड़ पहुंच गई है. 

रणबीर कपूर की 'रामायण': कलाकार और रिलीज़ की तारीख
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। फ़िल्म में सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नज़र आएंगे. फ़िल्म की स्टार कास्ट में कई जाने-माने कलाकार शामिल हैं, जिनमें राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल, रानी कैकेयी के रूप में लारा दत्ता और शूर्पणखा के रूप में रकुल प्रीत सिंह अहम भूमिकाओं में हैं. नमित मल्होत्रा ​​द्वारा निर्मित यह फिल्म प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है. फिल्म की पटकथा नितेश तिवारी और श्रीधर राघवन ने लिखी है. 

'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज की गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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