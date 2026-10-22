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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3170 रुपये में बिक रहे 'रामायण' के टिकट, सबसे सस्ती कीमत भी उड़ा देगी होश

3170 रुपये में बिक रहे 'रामायण' के टिकट, सबसे सस्ती कीमत भी उड़ा देगी होश

रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण की एडवांस बुकिंग शुर होते ही इसकी टिकटों की कीमतों ने तहलका मचा दिया है. फिल्म की टिकटें 3 हजार से भी ज्यादा कीमत में बिक रही हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Oct 2026 04:21 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की एडवांस बुकिंग विजयादशमी के खास मौके पर शुरू हो चुकी है. एडवांस बुकिंग शुरू होते ही फिल्म के टिकटों के दाम आसमान छूने लगे है. फिल्म की सबसे महंगी टिकट की कीमत 3000 रुपये से भी ज्यादा है. वहीं सबसे सस्ती कीमत भी आपके होश उड़ा देगी.

'रामायण' की सबसे महंगी टिकट के दाम 3170 रुपये तक

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के लोअर परेल में फीनिक्स पैलेडियम स्थित PVR ICON में रामायण की प्रीमियम रिक्लाइनर सीट की कीमत (IMAX स्क्रीनिंग) 3170 रुपये है. वहीं सबसे सस्ती टिकट की बात करें तो वो फिलहाल बेंगलरू के डोड्डाबल्लापुरा के KRG सौंदर्या महल में कन्नड़ वर्जन के लिए 200 रुपये है. बता दें कि टिकटों की ये कीमतें शहर, कैटिगरी, थिएटर्स और देखने के फॉर्मेट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शोज के 2D और 3D शो के टिकट 450 रुपये से 950 रुपये के बीच बिक रहे हैं. दिल्ली में PVR ECX चाणक्यपुरी में सुबह के शो के लिए टिकटों की कीमत 339 से 407 रुपये (3D शो) के बीच है. वहीं मुंबई के पॉश इलाके चर्चगेट के INOX IMAX में सुबह के शो के लिए 530 रुपये से 680 रुपये (3D) के बीच की कीमत है. 

एडवांस बुकिंग में 7 करोड़ के पार हुई कमाई

रामायण की एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर को शुरू हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कुल 7.26 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अब तक इसके 1.29 लाख टिकट बिक चुके हैं.

दिवाली पर रिलीज होगी 'रामायण'

रामायण में रणबीर कपूर ने भगवान श्री राम का किरदार निभाया है. माता सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण के रोल में यश और लक्ष्मण जी के रोल में रवि दुबे नजर आएंगे. वहीं सनी देओल ने हनुमान जी का किरदार निभाया है. फिल्म का हिस्सा अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, कुणाल कपूर सहित कई कलाकार हैं.

बता दें कि दो पार्ट में बन रही रामायण का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है. फिल्म को नमित्र मल्होत्रा और यश ने प्रोड्यूस किया है. वहीं इसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 04:21 PM (IST)
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