हाल ही में दलेर मेहंदी को उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर फटकारते हुए उन पर शराब पीकर गाने का आरोप लगाया था. हालांकि उनके इस आरोप के बाद कई सेलेब्स दलेर के समर्थन में उतरे और कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं. वहीं ये खबरें भी आईं कि दलेर की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है. अब मंत्री ने इसे लेकर कहा है कि अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें आयोजकों को बता देना चाहिए था.

तबीयत खराब थी तो परफॉर्म करने नहीं आते

समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्हें ये बात नहीं पता था कि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं है. उन्हें ये बात दलेर मेहंदी के कार्यक्रम को बीच में रोकने के बाद पता चली. उन्होंने कहा, 'वो इतने बड़े कलाकार है और उन्हें इस बारे में जानकारी देना चाहिए था. अगर तबीयत खराब थी तो उन्हें नहीं आना चाहिए था परफॉर्म करने के लिए.'

आगे उन्होंने कहा, 'हमने होटल पहले से बुक कर दिए थे और हमें कहा गया था कि सिंगर का 35 लाख रुपये का पेमेंट एडवांस में कर दें. मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, न ही मेरा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का था. लेकिन, अपनी तबीयत के चलते उन्हें कार्यक्रम के लिए मना करना चाहिए था.'

कार्यक्रम में क्या हुआ था?

18 अक्टूबर को दलेर मेहंदी उत्तराखंड में टिहरी जिले में आयोजित कुंजापुरी मेले में परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे. कार्यक्रम का हिस्सा उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल भी बने थे. उनकी परफॉर्मेंस के बीच में ही सुबोध मंच पर पहुंच गए और दलेर मेहंदी को फटकारने लगे.

मंत्री ने मंच से ही दलेर पर आरोप लगाया था कि वो ठीक से गा नहीं पा रहे और सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने शराब पी रखी है. वहीं उन्होंने नवरात्रि को देखते हुए सिंगर से मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए भी कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि न ही वो ठीक से चल पा रहे थे और न ही उनसे बोला जा रहा था.