नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस एपिक में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. फिलहाल फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग जारी है और इसकी प्री सेल के जबरदस्त आंकड़े इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बंपर शुरुआत कर सकती है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने प्री टिकट सेल में अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है?

'रामायण’ की कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

'रामायण’ ने रिलीज से पहले ही करोड़ों कमा लिए हैं. दरअसल फिल्म को लेकर लोगों में इतनी एक्साइमटें है कि इसके पहले दिन के लिए टिकट धड़ाधड़ बिक रहे हैं. फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो

'रामायण’ ने सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार, 26 अक्टूबर की सुबह 7 बजे तक 4 हजार 658 शोज के लिए भारत में 2.14 लाख टिकटों की प्री सेल की है. वहीं बिना ब्लॉक सीटों के 1.72 लाख टिकटों की सेल हुई है.

इसी के साथ इस फिल्म ने ब्लॉक सीटों के साथ एडवांस बुकिंग में 11.78 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

जबकि बिना ब्लॉक सीटों के साथ प्री सेल का कलेक्शन 9.56 करोड़ रुपये हुआ है.

अभी फिल्म को रिलीज होने में 10 दिन बचे हैं और इसके प्री सेल कलेक्शन में तगड़ा उछाल आने की पूरी उम्मीद है





महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली-एनसीआर टॉप शहरों में शामिल

एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में महाराष्ट्र फिलहाल सबसे आगे है. राज्य में फिल्म ने प्री सेल से 2.57 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. दूसरे नंबर पर दिल्ली है, यहां प्री सेल से हुआ कलेक्शन 2.35 करोड़ रुपये है. जबकि तीसरे नंबर पर कर्नाटक है यहां 1.90 करोड़ का प्री सेल कलेक्शन हुआ है.

वहीं, शहरों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से इस फिल्म ने सबसे ज्यादा 2.35 करोड़ रुपये का प्री सेल कलेक्शन किया है. वहीं 1.77 करोड़ की कमाई के साथ मुंबई शहर दूसरे नंबर पर है.





रामायण' की एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन का दबदबा

एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन का है. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, हिंदी 3डी वर्जन के अब तक 1.30 लाख टिकट बिके हैं, जिससे लगभग 6.41 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. जबकि हिंदी आईमैक्स 3 डी के 23 हजार 581 टिकटों की प्री सेल हुई है जिनसे 2.63 करोड़ का कलेक्शन हुआ है. फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग में 3D स्क्रीनिंग का काफी बड़ा हिस्सा है.

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित ‘रामायण: पार्ट 1’ में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नज़र आएंगे. भारतीय महाकाव्य पर आधारित इस भव्य फिल्म को गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.