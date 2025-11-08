राखी सावंत ना सिर्फ अपने बोल्ड अंदाज को लेकर जानी जाती हैं बल्कि कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में भी घिरी नजर आती हैं. हाल ही में राखी सावंत ने गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के बीच तलाक की खबरों के बीच चौंकाने वाला बयान दिया है. राखी ने सुनीता को राखी सावंत 2.0 बताते हुए खुलकर उनकी तारीफ की.

सुनीता आहूज की राखी सावंत ने की तारीफ

टाइम्स ऑफ इंडिया को हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत ने गोविंदा और सुनीता आहुजा को लेकर बयान दिया है. राखी ने सुनीता की बोल्ड पर्सनैलिटी की खुलकर तारीफ की और कहा कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो सुनीता जी हैं.

‘सुनीता राखी सावंत 2.0 वर्जन हैं’

दरअसल इस इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत से सवाल पूछा गया था कि उन्हें बॉलीवुड में कौन रिप्लेस कर सकता है. इस सवाल के जवाब में राखी ने बिना हिचकिचाए गोविंदा की पत्नी सुनीता का नाम लिया. राखी ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो हैं सुनीता जी. सुनीता जी बिंदास हैं, मेरी तरह. बिल्कुल राखी सावंत 2.0. मुझे वो बेहद पसंद हैं.

‘वो मुझे सच्ची लगती हैं’

सुनीता की तारीफ करते हुए राखी सावंत यहीं पर नहीं रुकीं. उन्होंने कहा कि हां देखा है कि गोविंदा जी की वाइफ मस्त, बिंदास अंदाज में बोलती हैं. हर इंसान को हक होना चाहिए बोलने का. मैं सुनीता जी को सैल्यूट करती हूं. उन्हें जो ठीक लगता है वो बोलती हैं. मुझे वो सच्ची लगती हैं. जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना वैसे ही सुनीता जी गोल्ड हैं.

‘चीची भैया ने बहुत स्ट्रगल किया है’

वहीं गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों को लेकर भी राखी ने प्रतिक्रिया दी. राखी सावंत ने इस पर कहा कि चीची भैया से मैं बहुत बार मिली हूं. मैंने संघर्ष के दिनों में उनके साथ कई गानों में काम किया है. खास बात ये कि कभी उन्होंने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा. हालांकि पूरे बॉलीवुड की सोनपापड़ी तो मैं ही हूं.

