हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा की वाइफ सुनीता की तारीफों के पुल बांधती दिखीं राखी सावंत, कहा - ‘वो मेरा 2.0 वर्जन..’

गोविंदा की वाइफ सुनीता की तारीफों के पुल बांधती दिखीं राखी सावंत, कहा - ‘वो मेरा 2.0 वर्जन..’

Rakhi sawant Praise Sunita Ahuja: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत हाल ही में गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा की तारीफ करती हुई नजर आई. उन्होंने कहा कि वो एकदम सच्ची हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 08 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

राखी सावंत ना सिर्फ अपने बोल्ड अंदाज को लेकर जानी जाती हैं बल्कि कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में भी घिरी नजर आती हैं. हाल ही में राखी सावंत ने गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के बीच तलाक की खबरों के बीच चौंकाने वाला बयान दिया है. राखी ने सुनीता को राखी सावंत 2.0 बताते हुए खुलकर उनकी तारीफ की.

सुनीता आहूज की राखी सावंत ने की तारीफ

टाइम्स ऑफ इंडिया को हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत ने गोविंदा और सुनीता आहुजा को लेकर बयान दिया है. राखी ने सुनीता की बोल्ड पर्सनैलिटी की खुलकर तारीफ की और कहा कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो सुनीता जी हैं.

सुनीता राखी सावंत 2.0 वर्जन हैं

दरअसल इस इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत से सवाल पूछा गया था कि उन्हें बॉलीवुड में कौन रिप्लेस कर सकता है. इस सवाल के जवाब में राखी ने बिना हिचकिचाए गोविंदा की पत्नी सुनीता का नाम लिया. राखी ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो हैं सुनीता जी. सुनीता जी बिंदास हैं, मेरी तरह. बिल्कुल राखी सावंत 2.0. मुझे वो बेहद पसंद हैं.

वो मुझे सच्ची लगती हैं

सुनीता की तारीफ करते हुए राखी सावंत यहीं पर नहीं रुकीं. उन्होंने कहा कि हां देखा है कि गोविंदा जी की वाइफ मस्त, बिंदास अंदाज में बोलती हैं. हर इंसान को हक होना चाहिए बोलने का. मैं सुनीता जी को सैल्यूट करती हूं. उन्हें जो ठीक लगता है वो बोलती हैं. मुझे वो सच्ची लगती हैं. जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना वैसे ही सुनीता जी गोल्ड हैं.

चीची भैया ने बहुत स्ट्रगल किया है

वहीं गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों को लेकर भी राखी ने प्रतिक्रिया दी. राखी सावंत ने इस पर कहा कि चीची भैया से मैं बहुत बार मिली हूं. मैंने संघर्ष के दिनों में उनके साथ कई गानों में काम किया है. खास बात ये कि कभी उन्होंने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा. हालांकि पूरे बॉलीवुड की सोनपापड़ी तो मैं ही हूं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 08 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Sunita Ahuja Bollywood Govinda
