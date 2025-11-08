हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दोस्त की शादी में लूटना है बारातियों का दिल, तो दिशा पटानी की तरह डिजाइन ब्लाउज संग पहले रेडी टू वियर साड़ी

दोस्त की शादी में लूटना है बारातियों का दिल, तो दिशा पटानी की तरह डिजाइन ब्लाउज संग पहले रेडी टू वियर साड़ी

Disha Patani Saree Look: शादियों के सीजन में हर कोई अपने लुक सबसे स्टाइलिश और सुंदर बनाना चाहता है. ऐसे में हम आपको दिशा पटानी के कुछ साड़ी लुक दिखा रहे हैं. जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 08 Nov 2025 08:42 PM (IST)
Disha Patani Saree Look: शादियों के सीजन में हर कोई अपने लुक सबसे स्टाइलिश और सुंदर बनाना चाहता है. ऐसे में हम आपको दिशा पटानी के कुछ साड़ी लुक दिखा रहे हैं. जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Disha Patani Instagram

1/7
पिंक कलर हर लड़की का फेवरेट होता है. ऐसे में आप दोस्त की शादी के लिए दिशा की सीक्वेंस शिमरी ये साड़ी ट्राई कर सकते हैं. एक्ट्रेस ने इसे डीपनेक ब्लाउज के साथ कैरी किया है.
पिंक कलर हर लड़की का फेवरेट होता है. ऐसे में आप दोस्त की शादी के लिए दिशा की सीक्वेंस शिमरी ये साड़ी ट्राई कर सकते हैं. एक्ट्रेस ने इसे डीपनेक ब्लाउज के साथ कैरी किया है.
2/7
अगर आप शादी में अपने लुक से लोगों का दिल चुराना चाहती हैं. तो दिशा की इस ग्रे साड़ी के साथ जा सकती हैं. जो रेडी टू वियर है. इसे आप एक्ट्रेस की तरह डिजाइनर ब्लाउज के साथ ही पहनेंगी. तो चांद का टुकड़ा लगेंगी.
अगर आप शादी में अपने लुक से लोगों का दिल चुराना चाहती हैं. तो दिशा की इस ग्रे साड़ी के साथ जा सकती हैं. जो रेडी टू वियर है. इसे आप एक्ट्रेस की तरह डिजाइनर ब्लाउज के साथ ही पहनेंगी. तो चांद का टुकड़ा लगेंगी.
3/7
दिशा ने एक बार माधुरी दीक्षित का लुक रीक्रिएट करते हुए ये येलो साड़ी कैरी की थी. ये भी रेडी टू वियर है. इसलिए आप इसे हैवी वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर कर पार्टी या शादी की जान बन सकती हैं.
दिशा ने एक बार माधुरी दीक्षित का लुक रीक्रिएट करते हुए ये येलो साड़ी कैरी की थी. ये भी रेडी टू वियर है. इसलिए आप इसे हैवी वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर कर पार्टी या शादी की जान बन सकती हैं.
4/7
दिशा की तरह आप नेट की येलो साड़ी भी शादी में पहन सकती हैं. एक्ट्रेस ने इसे सिल्वर ब्लाउज के साथ पेयर किया है. जो उनके लुक को और भी शानदार बना रहा है.
दिशा की तरह आप नेट की येलो साड़ी भी शादी में पहन सकती हैं. एक्ट्रेस ने इसे सिल्वर ब्लाउज के साथ पेयर किया है. जो उनके लुक को और भी शानदार बना रहा है.
5/7
अगर आपको व्हाइट कलर फेवरेट है. तो ये सिल्क की साड़ी भी आप ट्राई कर सकती हैं. जिसे एक्ट्रेस ने मैचिंग बैकलेस ब्लाउज के साथ पहना है.
अगर आपको व्हाइट कलर फेवरेट है. तो ये सिल्क की साड़ी भी आप ट्राई कर सकती हैं. जिसे एक्ट्रेस ने मैचिंग बैकलेस ब्लाउज के साथ पहना है.
6/7
दिशा की ये मरून साड़ी भी शादी के लिए अच्छा ऑप्शन है. ये भी रेडी टू वियर है. जो यूं तो पूरी प्लेन है, लेकिन इसके पल्लू पर हैवी वर्क दिया गया है.
दिशा की ये मरून साड़ी भी शादी के लिए अच्छा ऑप्शन है. ये भी रेडी टू वियर है. जो यूं तो पूरी प्लेन है, लेकिन इसके पल्लू पर हैवी वर्क दिया गया है.
7/7
अगर आप बेस्टी की शादी में जा रही हैं. तो देसी के साथ स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो दिशा का ये साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. इसमें आपको साड़ी और ड्रेस दोनों की वाइब मिलेगी.
अगर आप बेस्टी की शादी में जा रही हैं. तो देसी के साथ स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो दिशा का ये साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. इसमें आपको साड़ी और ड्रेस दोनों की वाइब मिलेगी.
Published at : 08 Nov 2025 08:42 PM (IST)
Disha Patani Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

