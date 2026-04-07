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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जमील जमाली' के लिए राकेश बेदी नहीं थे पहली पसंद, एक्टर्स ने ठुकराया रोल, कास्टिंग डायरेक्टर का खुलासा

'जमील जमाली' के लिए राकेश बेदी नहीं थे पहली पसंद, एक्टर्स ने ठुकराया रोल, कास्टिंग डायरेक्टर का खुलासा

Mukesh Chhabra: फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में जमील जमाली का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया. लेकिन राकेश बेदी इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे. कास्टिंग डायरेक्टर ने इस बात का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Apr 2026 10:57 PM (IST)
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आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में जहां राकेश बेदी के किरदार की तारीफ हो रही है. वहीं फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. 'जमील जमाली' के किरदार से राकेश बेदी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. इससे पहले उन्होंने कुछ एक्टर्स से बात की थी, हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी.

2-3 एक्टर्स ने ठुकराया रोल  

बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में मुकेश छाबड़ा ने बताया कि इस किरदार के लिए पहले 2-3 एक्टर्स से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर के साथ मिलकर राकेश बेदी का नाम सोचा. इंडस्ट्री में ज्यादातर एक्टर्स को एक ही तरह के रोल में कास्ट किया जाता है, लेकिन इस सोच को बदलना जरूरी है. जब उन्होंने राकेश बेदी को फोन किया, तो उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए तुरंत हां कर दी. खास बात ये रही कि उन्होंने कहानी तक नहीं सुनी, बल्कि सिर्फ भरोसे पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए. 

राकेश बेदी को मिला बहुत प्यार 

उन्होंने आगे बताया कि जब किसी एक्टर को उसके सीमा से हटकर रोल दिया जाता है, तो वो दर्शकों को चौंका देता है. राकेश बेदी के साथ भी ऐसा ही हुआ और उनके काम को लोगों ने खूब पसंद किया. इस रोल के बाद उन्हें जो प्यार मिला, वह उनके लिए बहुत खास रहा. राकेश बेदी खुद उनके पास आए और बोले कि 49 साल के करियर में उन्हें इतना प्यार पहली बार मिल रहा है. उनका परिवार भी बहुत खुश है. 

फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड 

बता दें, आदित्य धर की ये फिल्म दिसंबर 2025 में आई 'धुरंधर' का सीक्वल है. फिल्म के पहले पार्ट ने भी दुनिया भर से शानदार कमाई की थी और कई रिकॉर्ड तोड़े थे. वहीं मार्च 2026 में रिलीज इसका दूसरा पार्ट उम्मीदों से कई ज्यादा शानदार साबित हुआ. फिल्म ने शुरुआत में ही इतना जबरदस्त कलेक्शन किया कि हर कोई हैरान रह गया. साथ ही बॉलीवुड से साउथ तक, कई बड़े कलाकारों ने इसकी जमकर तारीफ की. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार नजर आए. 

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Published at : 07 Apr 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Mukesh Chhabra Aditya Dhar Rakesh Bedi Dhurandhar The Revenge
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