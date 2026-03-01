एक्टर राजपाल यादव इन दिनों एक पुराने कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं. ये मामला उनकी बतौर निर्माता पहली फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है. हाल ही में उन्होंने मीडिया से खुलकर बात करते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया पर इस फिल्म के कुछ हिस्से शेयर करेंगे, ताकि लोग खुद देख सकें कि फिल्म पर पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ था. राजपाल का कहना है कि उन पर लगे धोखाधड़ी के आरोप गलत हैं और वो अपनी बात साफ करना चाहते हैं.

2010 में हुआ था समझौता

दरअसल, साल 2012 में इस फिल्म के लिए उन्होंने बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपये का निवेश लिया था. ये कोई लोन नहीं, बल्कि निवेश था. इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, जब उनके दोस्त मिथिलेश कुमार फिल्म बनाना चाहते थे. बाद में 2010 में माधव गोपाल को फिल्म दिखाई गई, तब तक करीब 70 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी थी. उसी शाम निवेश का प्रस्ताव आया. जुलाई 2010 में एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि फिल्म रिलीज के बाद 5 करोड़ के बदले 8 करोड़ लौटाए जाएंगे. लेकिन राजपाल का आरोप है कि रिलीज से ठीक पहले हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया गया, जिससे फिल्म की रिलीज पर बुरा असर पड़ा. फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले थिएटर मालिक पीछे हट गए.

24 घंटे में ही उतर गई फिल्म

राजपाल ने कहा कि जहां पहले 1000 से ज्यादा स्क्रीन मिलने की उम्मीद थी, वहां फिल्म मुश्किल से 200 स्क्रीन पर लग पाई और 24 घंटे के अंदर ही उतर गई. फिल्म पर कुल 20 से 22 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिसमें उनकी अपनी पूंजी और कर्ज भी शामिल था. उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रखी और बैंक से लोन लिया. अगर फिल्म को सही तरीके से रिलीज होने दिया जाता, तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता. आज तक फिल्म के सैटेलाइट या ओटीटी राइट्स भी नहीं बिक पाए हैं. इसलिए अब वो इसके कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि फिल्म में असली कलाकार थे, लंबी शूटिंग हुई थी और मेहनत सच्ची थी.

राजपाल यादव ने शुरू किया यूट्यूब चैनल

इस मामले को लेकर राजपाल हाल ही में तिहाड़ जेल भी गए थे. उनका मानना है कि ये पूरा विवाद गलतफहमी की वजह से बढ़ा. वो समझौते के लिए तैयार थे, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया. फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें हमेशा परिवार की तरह साथ दिया है और 25 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने अपनी पहचान मेहनत से बनाई है. आगे भी वो लगातार काम करते रहना चाहते हैं. उन्होंने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई शुरुआत की तैयारी में हैं.