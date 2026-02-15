'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव पिछले करीब 10 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. ये मामला पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. इसी बीच बीते दिन एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो सलमान खान की तारीफ करते नजर आ रहे थे. इस वीडियो को शेयर कर कई लोगों ने लिखा कि राजपाल जेल से रिहा हो गए हैं. जिससे सोशल मीडिया पर भी काफी बज़ बन गया. अब राजपाल यादव की पत्नी ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस वायरल खबर की सच्चाई बताई है.

वायरल वीडियो का सच!

दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज से वायरल हुआ था. इस वीडियो में राजपाल यादव गाड़ी में बैठे थे और मीडिया को बाइट दे रहे थे. इस दौरान वो मुश्किल समय की बात कर रहे थे और सलमान खान को धन्यवाद दे रहे थे. ऐसे में लोगों को लगा कि वो जेल से रिहा हो गए हैं और बाहर आ गए हैं. इस खबर से बीती शाम पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा था. लेकिन सच तो ये है कि ये एक पुराना वीडियो था जिसे लोगों ने वायरल कर दिया था. हालांकि अब इस बात की पुष्टि राजपाल की पत्नी राधा यादव ने भी कर दी है.

राजपाल यादव की पत्नी ने क्या कहा?

जब राधा यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे फेक वीडियो बताया और कहा कि राजपाल यादव अभी जेल में ही हैं.राधा ने बॉम्बे टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि, 'अभी तक तो वो तिहार जेल से बाहर नहीं निकले हैं. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार यानी 16 फरवरी को होगी.'

कैसे हैं राजपाल यादव?

जब राधा से पूछा गया कि राजपाल यादव कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि, 'मैं जितना समझती हूं, उस हिसाब से वो ठीक है.' आगे राधा ने इंडस्ट्री के सपोर्ट के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि, 'इस समय हमारा पूरा परिवार एक साथ है. हम उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से मिल रहे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं'. राधा न इंडस्ट्री के सपोर्ट के बारे में बात करते हुए किसी एक्टर का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि उन्हें कई एक्टर्स ने सपोर्ट किया है. इसी के साथ उन्होंने जल्दी ही राजपाल यादव के बाहर आने की उम्मीद भी जताई है.