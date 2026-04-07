अवॉर्ड शो में सरेआम हुई थी राजपाल यादव की बेइज्जती? एक्टर ने खुद सामने आकर कही ये बात

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पिसना तो कॉमन मैन को पड़ता है', उधर सलमान ने किया सपोर्ट, इधर बेइज्जती की 'वीडियो' पर राजपाल यादव ने दी सफाई

'पिसना तो कॉमन मैन को पड़ता है', उधर सलमान ने किया सपोर्ट, इधर बेइज्जती की 'वीडियो' पर राजपाल यादव ने दी सफाई

राजपाल यादव का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था. ये वीडियो एक अवॉर्ड फंक्शन का था. जिसे देखकर यूजर्स ने कहा था राजपाल यादव की शो में बेइज्जती हुई. अब राजपाल यादव ने उस वीडियो को लेकर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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एक्टर राजपाल यादव इन दिनों खबरों में बने हैं. हाल ही में वो एक अवॉर्ड फंक्शन में गए थे. यहां उन्होंने डॉलर-रुपये को लेकर बात की. इसी दौरान होस्ट ने राजपाल यादव से कहा कि डॉलर कितना भी ऊपर-नीचे हो जाए, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे, जितने उधार हैं. इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि राजपाल को यादव कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए.

इसके बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स राजपाल यादव के सपोर्ट में आए और होस्ट को राजपाल यादव की बेइज्जती करने के लिए ट्रोल किया. खैर, अब राजपाल यादव ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है और उनका कहना है कि अवॉर्ड फंक्शन में जो भी हुआ वो एक स्किट था. उनकी बेइज्जती नहीं की गई है.

वायरल वीडियो पर राजपाल यादव ने किया रिएक्ट

राजपाल यादव ने वीडियो में कहा, 'पिछले दिनों एक अवॉर्ड फंक्शन में जाने का मौका मिला. वहां पूरी इंडस्ट्री से मिलने का मौका मिला. वहां नाच-गाना, स्किट का दौर था. बढ़िया माहौल था. अलग-अलग स्किट चल रहे थे. वहां होस्ट के साथ मेरा एक स्किट था, इसमें हम कॉमन मैन की परेशानी को लेकर, डॉलर-रुपये, इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे थे.'

'कभी-कभी फिल्मों में भी होता है कि हम सीन डिजाइन करते हैं और सीन का मतलब सही तरह से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है. ये सिनेमा है और जो होस्ट थे वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं. उन्होंने मुझे हमेशा सम्मान दिया है. वो मेरे जिगर हैं. हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार हमेशा एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. जो होस्ट थे उन्होंने तो पूरे सम्मान के साथ ऑडिटेरियम से खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजवाई. प्लीज आप होस्ट की निंदा मत कीजिए. मैं सभी से प्यार करता हूं. मैं यहां आप लोगों की वजह से ही हूं.'

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने किया राजपाल यादव को सपोर्ट

वहीं जब राजकुमार का वीडियो वायरल हुआ था तो सलमान खान भी उनके सपोर्ट में आए. सलमान ने लिखा, 'राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको रिपीट किया है बार-बार. क्योंकि आप अपनी काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो. काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलते रहेगा. हकीकत ये है. और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है. देना ही है तो दिमाग रखो दिल से काम करो. डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है. देना तो इंडिया में ही है.' 

सलमान के इस पोस्ट के बाद राजपाल यादव ने अब रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'सलमान भाई, मेरे 30 साल के सफर को सरहाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ते दिखाते आए हैं. लव यू भाई. नमन.'

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Published at : 07 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav SALMAN KHAN
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